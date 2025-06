El viernes, Eduardo Viera, tras renunciar el jueves a la presidencia del Instituto Nacional de Colonización (INC), se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y con el prosecretario, Jorge Díaz.

Según consignó el portal de Presidencia, en la reunión Orsi le manifestó a Viera todo su apoyo y le informó que continuará con las líneas de trabajo que se estaban implementando en el INC hasta ahora, incluida la compra de las 4.404 hectáreas en Florida.

“La decisión que he tomado es dar un paso al costado, dejar la presidencia, porque yo no me llamo presidente de Colonización. No voy a cambiar ser colono porque es de los orgullos más grandes”, expresó Viera el jueves, en la conferencia de prensa convocada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la que anunció su renuncia al instituto.

El nombre de quién sustituirá a Viera en ese cargo será anunciado en las próximas horas por el Poder Ejecutivo.