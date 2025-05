La candidata frenteamplista Verónica Piñeiro está “muy conforme” con la campaña que desarrolló de cara a las departamentales del 11 de mayo en Montevideo. En conversación con la diaria, evaluó los temas que se discutieron en los últimos meses y planteó una visión más amplia de la gestión ambiental.

¿Cuáles fueron los aspectos más positivos y los más negativos de esta campaña departamental?

Nosotros, con base en la planificación que hicimos, estamos muy conformes con la campaña que estamos haciendo. Queda este tramo cortito que ahora tiene el desafío de llegar con las listas a todos los lugares. Nosotros teníamos el desafío, que identificamos claramente al inicio en el comando, de que la candidatura tenía que aumentar los niveles de conocimiento. Hicimos las cosas que nos planteamos: notas de prensa, actividades de campaña, actos conjuntos, y un efecto tuvo. Porque si vemos la última encuesta de Equipos, dentro del FA y en realidad dentro de todo el espectro, quien logra aumentar en los niveles de conocimiento, también en la intención de voto, fui yo. Interpretamos que logramos avanzar en niveles de conocimiento, que era sobre lo que entendíamos y habíamos diagnosticado que habíamos arrancado de atrás.

¿Y aspectos negativos?

Los que se ven capaz en todas las campañas: la dificultad de poder trasladar las propuestas. Nosotros generamos un conjunto de propuestas que tienen mucho detalle, trabajamos mucho con los equipos técnicos en la campaña, con aportes desde diferentes áreas: movilidad, gestión ambiental, desarrollo económico, hábitat, vivienda e inclusión. Creo que quedó muy instalado el tema de la gestión de los residuos y la limpieza, y está bien, es algo que la gente identifica, pero tenemos todo otro bloque de propuestas que para mí tienen siempre esa dificultad de poder plantearlas en la discusión pública. Me parece que quedó el ruido en “papeleras sí, papeleras no”, y eso no te deja avanzar en temas mucho más interesantes y desafiantes que tiene Montevideo.

¿Cuáles considerás que fueron los principales ejes de discusión en la campaña?

Estuvieron concentrados en la gestión ambiental, pero una parte muy chica de la gestión ambiental. Nosotros hicimos el planteo de la gestión ambiental en bloques más amplios: la gestión de los espacios públicos y de los grandes parques, el saneamiento y el drenaje. Ahí es donde estuvo más concentrado el tema en la discusión pública y está bien, porque es un tema que la gente identifica que hay que mejorar. Después el otro fue la movilidad, que estuvo también más en la conversación pública y que se pudo ampliar hacia el tema de las veredas y la caminabilidad. Creo que el énfasis en el transporte público también estuvo bueno en esta campaña, sumado a todo lo que se da de discusión a nivel nacional, de la transformación sistémica de la movilidad metropolitana.

¿Qué temas te hubiera gustado discutir más?

La gestión ambiental más asociada, por ejemplo, a la calidad del aire, a cómo mejorar los servicios ecosistémicos que hay en el departamento. Por ejemplo, cómo mitigar islas de calor a través de la generación de mayor densidad de arbolado. También el desarrollo rural, el Montevideo rural y la tensión que existe entre los usos de suelo en el borde del área urbana y el área rural, los desafíos con el avance de las actividades logísticas. También la vivienda, que fue algo que sobre el final estuvo, pero me parece que faltó profundizar en una realidad de la ciudad que es compleja, sumado a personas en situación de calle, políticas sociales y políticas de vivienda que tiene que haber a nivel nacional.

¿Qué factores te parece que van a pesar más a la hora de la votación el domingo 11?

Creo que hay un desafío muy importante de lograr llegar con las listas a la gente. Muchos deciden el voto, sobre todo dentro del FA, en los últimos días. Buscamos poder tener presencia asociado a la estructura del FA, pero también como comando de la candidatura. Sigue siendo desafiante el tema del nivel de conocimiento.

Lema dijo “queremos que nos voten por un tema de gestión”. ¿Qué te parece ese discurso?

Lo intentaron instalar entre la gente, pero yo creo que no prende. No hay gestión libre de ideología o de sensibilidad hacia algunos temas. No sé si puede prender. Me parece que la fidelidad partidaria hacia el FA es grande, o el reconocimiento de ser frenteamplista. El FA tiene el desafío de que la gente lo vote convencida y no simplemente para ganar por defecto, y creo que eso es un desafío político importante, que no se aleje la política de los espacios de gestión pública. Las encuestas de aprobación de la gestión departamental muestran un desafío claro, pero cuando se ven en detalle, hay un montón de políticas que lleva adelante el gobierno frenteamplista en Montevideo que están muy bien evaluadas, y creo que eso tiene también efecto en la gente. La gente entiende que el FA gobierna el departamento de determinada manera, haciendo énfasis en las policlínicas y el desarrollo, y en la llegada a esa primera atención de salud, en las políticas sociales en torno a la reducción de la violencia, la igualdad, la salud mental. Hay mucha gente en Montevideo que hace uso o que disfruta de esas políticas que permiten acceder a derechos. Los montevideanos y montevideanas saben que eso es parte de lo que el FA transformó en Montevideo desde que llegó, y ahí hay diferencias claras y la gente ve proyectos políticos.