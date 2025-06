Frente a los ataques de Israel en la Franja de Gaza, un conjunto de académicos uruguayos suscribió una declaración de sus colegas israelíes en la que se denuncia “la liquidación total del sistema educativo” en Gaza y se rechaza el “silencio” de las instituciones de educación superior de Israel “ante la matanza, hambruna y destrucción en Gaza”.

En la declaración se llama a las autoridades competentes de Israel a “actuar de inmediato para movilizar todo el peso de la academia israelí para frenar la guerra israelí en Gaza”. Se señala que, desde que Israel “violó el cese del fuego”, el 18 de marzo, casi 3.000 personas han fallecido en Gaza. Y se agrega que desde el 7 de octubre de 2023 se contabilizan “por lo menos” 53.000 muertes, de las cuales 15.000 corresponden a niños y niñas y 41 corresponden a rehenes israelíes.

“Como académicos, reconocemos nuestro propio rol en esos crímenes. Son las sociedades humanas, no sólo los gobiernos, las que cometen crímenes contra la humanidad. Algunos lo hacen por medio de la violencia directa. Otros lo hacen legitimando los crímenes y justificándolos, antes y después de los hechos, y manteniendo silencio en las aulas de estudio”, se señala en la misiva dirigida a la Asociación de Presidentes de las Universidades en Israel, al Consejo de Colegios Académicos Públicos y a Académicos por la Democracia Israelí.

“No podemos decir que no sabíamos; estuvimos en silencio demasiado tiempo”, señalan los académicos israelíes que firmaron la declaración; y añaden que, “si no llamamos a detener la guerra de inmediato, la historia no nos perdonará”, por lo que “es nuestra obligación actuar para parar la matanza”.

“Las instituciones de educación superior tienen que alzar sus voces, dirigirse a sus estudiantes y al público en general, mirar de frente la realidad y llamar a las cosas por lo que son: acciones atroces que se llevan a cabo en nuestro nombre, con nuestras propias manos, y que en última instancia resultarán en la destrucción de la educación superior en Israel y de toda la sociedad desde dentro”, concluye la declaración.

Este texto fue acompañado por más de un centenar de académicos uruguayos, a instancias del profesor y dirigente de la Asociación de Docentes de la Udelar Gregory Randall, quien actualmente es candidato a rector de la Udelar. La declaración también fue suscrita por los candidatos a la rectoría Héctor Cancela y Nicolás Wschebor. También acompañaron la declaración los académicos Gerardo Caetano, Karina Batthyány, Ricardo Ehrlich, Omar Defeo, Luis Bértola, Estela Castillo, Ana Denicola, Luis Barbeito y Rodrigo Arocena, entre otros.