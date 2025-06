El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este domingo a las críticas surgidas de parte de la oposición y algunos referentes del oficialismo frente a las designaciones de la exvicecanciller Carolina Ache y la exvicepresidenta Beatriz Argimón en cargos diplomáticos. Por ejemplo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que “los favores se pagan”, pero “los que hacen favores y reciben pagos pierden la dignidad”.

“No entiendo, la verdad, la política tan cruel que se ha hecho y las agresiones que han recibido de sus propios correligionarios”, sostuvo Sánchez en una rueda de prensa consignada por Subrayado.

Consultado sobre los cuestionamientos desde el mismo Frente Amplio –por ejemplo, del senador Óscar Andrade, quien dijo no entender la decisión–, el jerarca dijo que prefiere no “discutir” con sus “compañeros por la prensa”, pero que le “asombra enormemente la crueldad con la que se discuten las cosas, no por el caso de [Óscar] Andrade, sino por el caso de lo que se ha discutido con respecto a la exvicepresidenta de la República”.

“Aquí hay un gobierno nacional que entiende que la política exterior tiene que ser una política de Estado”, argumentó Sánchez, y agregó que las designaciones de Ache y Argimón se dan en el marco de “lo que son las embajadas políticas –porque hay embajadas que les corresponden a los funcionarios de carrera y embajadas en las que históricamente los gobiernos colocan cargos de confianza–”. “Lo que ha hecho [el gobierno] es tener una mirada amplia”, enfatizó.

Finalmente, Sánchez reflexionó que “parece ser que hay quienes en Uruguay, y yo creo que son una enorme minoría nacional, creen que la amplitud no es el camino. Nosotros estamos convencidos de que la amplitud es el camino, no hemos pedido nada a cambio más que representar a Uruguay dignamente en el exterior”, afirmó.

Mujeres Nacionalistas saludó la designación de Argimón: “Motivo de orgullo”

Este domingo, el Ejecutivo de Mujeres Nacionalistas saludó la designación de Argimón ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y aseguró en un comunicado que la decisión es “motivo de orgullo” para la agrupación, “no sólo por lo que representa en términos institucionales y diplomáticos, sino también por lo que significa para la historia de la participación política de las mujeres nacionalistas en Uruguay”.

“Beatriz Argimón ha abierto caminos, con coraje, convicción y compromiso, en un espacio históricamente reservado a otros”, continúa la misiva, que compartió la exsenadora blanca Gloria Rodríguez en su cuenta de X. “Sabemos que esta nueva responsabilidad la encontrará, como siempre, trabajando con profesionalismo, capacidad de diálogo y una profunda sensibilidad social”, añade.