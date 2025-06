La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores no trató este martes el proyecto de ley sobre ingresos a las intendencias porque continúa a la espera de que el Congreso de Intendentes envíe por escrito un conjunto de modificaciones que, a su criterio, requiere el texto aprobado por unanimidad a principios de mayo en la Cámara de Representantes. “Estamos esperando aportes”, señaló a la diaria la senadora frenteamplista Constanza Moreira, integrante de la comisión.

La remisión de este documento por parte del Congreso de Intendentes –organismo que no fue convocado al Parlamento cuando la iniciativa se trató en la cámara baja– puede demorarse.

Este miércoles a las 10.30 se realizará el último plenario del Congreso de Intendentes con los actuales jefes departamentales, quienes dejarán el cargo el 10 de julio para que asuman los ganadores de las pasadas elecciones departamentales. Está previsto que los intendentes que fueron electos también concurran a la sesión de este miércoles. Uno de los puntos en discusión será justamente el proyecto para regular los ingresos a los gobiernos departamentales, aunque es probable que no haya una resolución definitiva sobre el tema ese mismo día.

¿Cuáles son los cambios que pretende el Congreso de Intendentes?

El texto aprobado en la Cámara de Representantes tiene sólo dos artículos. En primer lugar, establece que “la designación y los ascensos del personal presupuestado o contratado” de las intendencias “deberán realizarse por concurso público y abierto”; en circunstancias excepcionales, “la designación de personal podrá realizarse a través de sorteos públicos”. Por otra parte, el proyecto prohíbe la designación de nuevos funcionarios “presupuestados o contratados” en el último año de mandato.

En diálogo con la diaria, Pedro Apezteguía, consejero del Congreso de Intendentes, mencionó algunos cambios que podrían introducirse al proyecto actualmente en consideración, como, por ejemplo, “dejar claro que no están comprendidos los cargos de particular de confianza”, algo que “puede parecer obvio, pero hay que decirlo” expresamente en la redacción.

Apezteguía señaló que también podría incorporarse “una previsión sobre cómo se resuelven las situaciones existentes”, dado que “hoy hay gente que entró por designación directa hace diez años”. “¿Cómo se resuelve eso? Bueno, en principio, debería haber una norma presupuestal en la propia intendencia que estableciera un mecanismo para –si la Junta [Departamental] quiere, si el intendente quiere– darle la oportunidad a la persona de regularizar su situación”, expresó.

En cuanto a la restricción propuesta para los últimos 12 meses de gestión, Apezteguía planteó la posibilidad de establecer algunas excepciones, “aunque sean por concurso y sorteo”. A modo de ejemplo, mencionó el caso de los guardavidas. “Hay que establecer esas condiciones, siempre con la característica de que los contratos se terminan en el próximo gobierno”, añadió.

En definitiva, el consejero del Congreso de Intendentes sostuvo que el “espíritu” del proyecto “está bien”, pero que “hay que hacerle algunas modificaciones para que sea operativo”.

Todos estos elementos ya han sido analizados internamente en el Congreso de Intendentes, pero con la composición actual. Por lo tanto, se prevé que los 12 nuevos jefes departamentales –los siete restantes fueron reelectos– tengan un tiempo para pronunciarse al respecto.

Zunino dijo que “tal como está planteada, la norma actual generaría dificultades”

Algunos de los cambios que el Congreso de Intendentes procura introducir en la iniciativa fueron comentados días atrás en la misma Comisión de Constitución y Legislación del Senado, cuando asistieron, entre otros, los intendentes Carmelo Vidalín (Durazno) y Mauricio Zunino (Montevideo).

Según consta en la versión taquigráfica, Vidalín expresó su preocupación por los cargos de particular confianza: “Yo, como intendente, ¿no puedo tener a alguien de confianza a quien poder consultar para actuar? Acá hay quienes han sido intendentes o ministros, y ustedes, señores senadores, saben que hay momentos en que la soledad del poder es tremenda, y miramos para todos lados y no tenemos a quién consultar. Entonces, si no tenemos derecho a nombrar un cargo de confianza… ¡Mi Dios! ¿Dónde estamos parados?”, expresó.

Por su parte, Zunino sostuvo que, “tal como está planteada, la norma actual generaría dificultades importantes a la hora de operativizar el desarrollo propio de la lógica funcionarial de las intendencias”. Si bien puntualizó que el Congreso de Intendentes está a favor de regular el ingreso a las intendencias, el jefe departamental de Montevideo advirtió que la redacción actual “genera algunas dificultades”.

En tal sentido, Zunino señaló que “es distinto el personal de carrera propiamente de una intendencia de aquel personal de confianza y del que tiene esquema de zafralidad”. Esto, sostuvo, exige “una discusión y una valoración distinta en el marco de ese proyecto de ley”.