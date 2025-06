El PIT-CNT fue sede este lunes de una conferencia de prensa en la previa de la concentración que habrá este martes, a las 18.30, en la plaza Independencia –frente a la Torre Ejecutiva–, por la situación en la Franja de Gaza, donde más de 50.000 personas fueron asesinadas desde octubre de 2023 –cuando se produjo el atentado de Hamas en Israel–. La vocera de la Coordinación por Palestina, Alejandra de Bittencourt, calificó la ofensiva israelí en la zona como una “limpieza étnica” o “genocidio” contra el pueblo palestino, y recordó que unos 18.000 asesinados fueron niños y niñas.

Por otra parte, De Bittencourt se refirió a las denuncias en torno a la situación que atraviesan quienes pretenden acceder a la ayuda humanitaria, que por decisión de Israel quedó en manos de una organización privada estadounidense, y señaló que “el pueblo palestino, además de los bombardeos, está expuesto a una hambruna enorme que viene anunciando la ONU ya hace tiempo”. “Israel, el ejército de ocupación, ha expulsado a la UNRWA [Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo], que es la agencia de la ONU responsable y con la experiencia suficiente y los avales internacionales para entregar los subsidios y las ayudas económicas a la población de Gaza”, apuntó.

En esa línea, dijo que desde que comenzó la entrega de ayuda humanitaria a través de lo que describió como una agencia “mercenaria yanqui”, porque emplea a exmilitares y empresas de seguridad privadas estadounidenses, el 27 de mayo, “van casi 300 personas asesinadas por el ejército israelí” en el marco de la distribución de la ayuda.

“A esta situación se suma el incremento de personas secuestradas, tanto en Cisjordania como en Gaza. Hoy son más de 7.000 los detenidos en cárceles sionistas expuestos a torturas, asesinatos, violaciones; todos los derechos están siendo violados”, enfatizó De Bittencourt, y pidió no “seguir tapando el sol con el dedo: esto no es una guerra, esto no es un conflicto, esto es un genocidio”.

“Por eso estamos convocando a una concentración”, para “reclamar fuertemente un cambio en la postura del gobierno uruguayo referente a la situación humanitaria que hoy vive Gaza, y que eso implique un cumplimiento de los acuerdos internacionales que suscribe Uruguay”, sostuvo De Bittencourt, y puso como ejemplo la última votación de Uruguay en las Naciones Unidas, que apoyó “un alto el fuego inmediato, urgente, permanente, que ingrese la ayuda humanitaria, que se libere a los presos y los rehenes y que se retire el ejército de ocupación de Gaza”.

“Lo que estamos planteando es que haya una consecuencia de la política que lleva adelante el gobierno con lo que votó en la ONU”, acotó la activista, y señaló que la convocatoria no se limita a Montevideo, sino que habrá movilizaciones también en Salto, Paysandú, Rocha, Canelones, Florida, Colonia y Maldonado, “además de una enorme caravana que se está organizando desde la costa para llegar a la plaza mañana”.