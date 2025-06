Leonardo Herou está en un momento de transición. Tras haber asumido el 1° de marzo como subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), a partir del próximo 10 de julio se cambiará de traje y liderará la dirección de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, un lugar en el que el Frente Amplio (FA) apuesta sus fichas para mejorar uno de los aspectos más importantes de la gestión departamental: la limpieza.

En entrevista con la diaria, Herou repasa los planes que elabora y plantea el nuevo sistema de limpieza pública que pondrá en marcha apenas asuma. Resalta la importancia de la educación ambiental para tener éxito en su política y señala que revisará la normativa para trabajar en el “cambio cultural”.

El por ahora subsecretario de Ambiente asegura que en este quinquenio debería avanzarse en un proyecto de ley de delitos ambientales y confirma que el MA está diseñando un nuevo sistema de evaluación de la calidad del agua de las playas.

Has dicho en alguna entrevista que los primeros días de gobierno vas a recorrer el departamento para construir una hoja de ruta, ¿vas a ir con alguna propuesta?

Lo que hemos planteado es que Montevideo, como un territorio importante, capital de este país, tiene que ser una referencia en materia ambiental y climática. Esta referencia es hacia adentro, para enamorar a las vecinas y los vecinos en torno a una propuesta posible. Y también debe ser una referencia para el resto del país y para el exterior. Eso significa entender cuáles son los desafíos globales, climáticos, ambientales y desarrollar una política muy sólida que involucre a los más diversos actores sociales e institucionales del departamento. Con acciones concretas que te permitan ir avanzando, con un foco muy importante en lo que hoy son los problemas principales del departamento, que tienen que ver con la gestión de los residuos. Nosotros no venimos a arrancar de cero, hay muchas cosas que se han venido haciendo y de muy buena forma, pero también hay problemas. Por lo tanto, vamos por una política ambiental fuerte, sólida, que responda a los problemas globales, que tenga un foco en la gestión de los residuos, que busque resolver en el menor tiempo posible los principales problemas de limpieza.

El intendente electo Mario Bergara presentó un plan de limpieza con áreas diversificadas y sistemas de recolección diferentes para cada área. ¿Cómo se planifica esa implementación?

Mario nos está pidiendo ir rápido y estamos convencidos de que hay que ir rápido. En algunas cosas va a haber que pasar por procesos de aprobación de presupuestos, de compras, de llegada de equipamiento, pero en esas primeras semanas no solamente vamos a recorrer todo el departamento, sino que también vamos a desarrollar entre 18 y 20 acciones, que van desde algún rediseño en los servicios de limpieza, buscando atacar los problemas que tenemos en Montevideo. Eso tiene que ver con el barrido, tiene que ver con un plan fuerte de erradicación de basurales, con un fuerte componente de educación ambiental, de cercanía con la población. Tiene que ver también con la posibilidad de incorporar equipamiento rápido en algunas zonas principales, en avenidas, en parques. Tiene que ver también con ya empezar a dar pasos por el cambio en el equipamiento que vamos a utilizar para la gestión de los residuos en distintos barrios de Montevideo. El objetivo es ir eliminando los contenedores públicos en la mayor parte del territorio y pasar a contenedores intradomiciliarios o a otro tipo de contenedores que permitan sacar los residuos de la vía pública. Los contenedores públicos, tal como los conocemos hoy, van a ir quedando en una zona cada vez más chica. Al terminar los cinco años, tenemos que haberlo podido concretar, y eso requiere inversión.

Comentaste que había entre 18 y 20 medidas que piensan tomar apenas asumir. Concretamente, ¿en qué consisten?

Vamos a estar presentando una ampliación del servicio de barrido y la consolidación de lo que llamamos un sistema de limpieza pública. Tenemos que lograr que los distintos servicios o programas que se despliegan en el territorio se complementen y se potencien para lograr los objetivos. El sistema de limpieza pública tiene que tener el barrido, la recolección, los servicios de respuesta rápida que te resuelvan el problema, la recolección de residuos voluminosos, la limpieza de playas, la limpieza de espacios públicos. Todo esto tiene que funcionar como un sistema complementando tareas y recursos, y eso se va a empezar a notar en los primeros días. Seguramente se hará la entrega de equipamiento domiciliario en algún barrio ya desde la primera semana, en algunos espacios públicos y avenidas, la colocación de papeleras. El plan de erradicación de basurales es con mucha comunicación y educación ambiental. Tenemos ya georreferenciados todos los problemas en todo el departamento. Vamos a tener una actividad fuerte con todos los comercios de Montevideo, comercios e industrias, para repasar las reglas de juego y convocarlos a que sean parte de esta nueva forma de gestionar los residuos.

¿En este tema de la gestión de los residuos el FA se juega buena parte de su futuro político en Montevideo?

Estos temas son importantes porque están directamente vinculados a la calidad de vida de la gente, a las cuestiones cotidianas. A todos nos gusta ir a hacer un mandado, ir a estudiar, ir a trabajar o disfrutar del espacio público y encontrar un lugar agradable. Por lo tanto, creo que el desafío es que Montevideo tenga esas características, que sea un lugar disfrutable, agradable, limpio, caracterizado por políticas ambientales sólidas que ataquen los problemas que tenemos hoy en el mundo. ¿Que sin duda la gente evalúa estas cosas al momento de decidir? Sí, seguramente sí. En Montevideo, en Canelones y en el resto del país.

Se habla de cambio cultural en estos temas, pero muy pocas veces se baja a tierra o se especifica qué quiere decir. ¿Cómo pensás trabajarlo?

A veces ponemos el cambio cultural como un desafío. Pero ¿qué implica un cambio cultural? No se logra trabajando en diez escuelas y con dos campañas de comunicación. En el tema del cigarro realmente hubo un cambio cultural. Nosotros vamos a estar generando un proceso, durante los primeros 12 meses, en el que queremos instalar esto. ¿Qué implica? El vínculo de cada uno de nosotros con el ambiente en el que vivimos y con cosas cotidianas como la gestión de los residuos. Vamos a trabajar mucho en comunicación, mucho en educación ambiental, insisto, mucho en educación ambiental, mucho en participación. Vamos a incorporar algunas otras herramientas, como las sanciones, si es necesario sancionar para generar reglas de juego claras. Pero vamos a estar poniendo sobre la mesa por dónde pasa un cambio cultural en este siglo en esto del vínculo que tenemos con el ambiente en el que vivimos, en un escenario global bastante complejo.

¿Esa educación ambiental la pensás atada al sistema educativo?

No sólo. El país tiene algunas fortalezas que en los últimos años perdieron un poco de pie pero hay que potenciarlas. Uruguay tiene la Red Nacional de Educación Ambiental, tiene un plan elaborado, el Plan Nacional de Educación Ambiental, y allí se prevé que en cada departamento funcionen los nodos de educación ambiental. Nosotros vamos a crear el nodo Montevideo y vamos a invitar a participar no sólo a los ámbitos formales de la educación, sino también a un montón de organizaciones sociales y barriales que hacen un montón de cosas. Yo he estado recorriendo y conociendo actividades que se dan en el territorio de Montevideo y son cosas fabulosas. Algunas vinculadas a centros de estudios, donde la comunidad se involucra y participa activamente, y otras son cuestiones barriales. Así que vamos a intentar vincular a todo el mundo en torno a una estrategia y objetivos comunes para trabajar mucho en la educación ambiental.

Leonardo Herou. Foto: Ernesto Ryan

Un fuerte brazo de esa política de tabaco fue sancionatorio. Más allá de aplicarla, ¿se piensa en reforzar las sanciones?

Sí, sin duda. Hay situaciones que ameritan informar, educar e insistir: una vecina saca una bolsita cuando no corresponde, la deja donde no corresponde. Ahí informaremos y educaremos. Si a la larga se sigue repitiendo, será una sanción. Pero hay situaciones que son alevosas; todos hemos recibido en algún momento un video, una foto de un gran vehículo dejando un residuo en cualquier lugar, que piensa que nadie lo va a ver y que sabe que no se puede, y ahí no hay otra que poner sanciones. Por lo tanto, fortalecer los controles, la fiscalización, y mejorar la normativa, eso es lo que sigue. La normativa actual no permite actuar. Con la normativa que tiene Montevideo vamos a actuar, pero a su vez vamos a generar un proceso de ajuste y mejora de la normativa. Lo hemos hablado y lo vamos a trabajar con la Junta Departamental.

¿Creés que se debe avanzar en la legislación sobre los delitos ambientales?

Sí, claro. Lo estuvimos hablando en la reunión interna. Hubo una propuesta del último gobierno del Frente, después hubo alguna otra iniciativa. Yo creo que en este período de gobierno hay que tener el proceso de diálogo, pero asegurar que se apruebe una iniciativa sólida en torno a los delitos ambientales. Creo que en eso seguramente va a haber avance, porque ya hay preocupación no solamente en el ministerio sino también, por ejemplo, en el Parlamento y en otros actores. No tengo duda de que es necesario, y no tengo duda de que en este período de gobierno se va a avanzar.

¿Creés que la Junta Departamental va a acompañar las propuestas que la intendencia haga en el tema de la limpieza?

Siempre es necesario escuchar. Estas cosas no se imponen, se construyen escuchando y dialogando, pero en términos generales creo que en la campaña electoral se veía un acuerdo y una preocupación compartida de que había que avanzar en determinadas líneas. En la medida en que desde la responsabilidad que nos toca asumir podamos concretar, que lo estamos haciendo, propuestas sólidas que reflejen con claridad hacia dónde vamos y que muestren resultados, yo no tengo duda de que todo el sistema político lo va a estar apoyando y siendo parte. Eso no quiere decir que no tengamos que ajustar y escuchar mucho. No me imagino en ningún ámbito diciendo “esto se va a hacer así”. Estas cosas no se decretan, se construyen con mucho oído, con mucha escucha y dialogando con un montón de gente. Pero en ese marco, no tengo dudas de que vamos a lograr amplia coincidencia.

Los otros problemas ambientales de Montevideo

Más allá de la limpieza, ¿qué otros problemas ambientales tiene Montevideo?

Los temas costeros son clave. En 2024 el aumento de la temperatura global superó el grado y medio que se suponía que íbamos a hacer todo lo posible para que no se superara. Eso tiene consecuencias para hoy y para los próximos años, para las próximas décadas. Entre las consecuencias está el aumento de temperatura, con todo lo que implica, el aumento del nivel del mar, y eso va a afectar a Montevideo. Proteger nuestra costa es fundamental. Tenemos todos los desafíos del agua, donde estos gobiernos han estado trabajando en Montevideo con varios programas de cuidado y recuperación de distintos cursos de agua. Hay que seguir trabajando, sabiendo que, de la mano de los impactos del cambio climático, vamos a tener momentos de mucha lluvia y momentos de escasez de agua. Tenemos que trabajar para cuidar el agua y proteger de esos eventos a los sectores más vulnerables de la población. Ante esos eventos de mucha lluvia, tenemos ya identificado (Montevideo lo tiene) cuáles son las áreas críticas. La ciudad no fue pensada para los eventos de lluvia que tenemos hoy. El sistema de drenaje no fue diseñado para esto, y esto genera algunos problemas y nos genera la obligación de que las nuevas obras incorporen este nuevo escenario. Tenemos que trabajar todo el tema de la biodiversidad del departamento; tenemos un área protegida muy importante de la que Montevideo forma parte, que es el área de los humedales del río Santa Lucía, pero tenemos también los bañados de Carrasco, en la zona rural tenemos cursos de agua importantes asociados a un entorno natural que hay que proteger. Los temas de calidad del aire, que no son críticos en Montevideo por las características, pero sí muestran en algunos lugares algunas situaciones que hay que atender, vinculadas a los temas de ruido o a los temas de alguna actividad que causa problemas de contaminación.

En la gestión anterior estos eventos de lluvia, con mucha agua en muy poco tiempo e inundación de algunas zonas céntricas, causaban una alarma pública. ¿Eso va a seguir pasando? ¿Qué se puede esperar?

Creo que vamos a trabajar mucho con el gobierno nacional. El miércoles estábamos en una reunión con el Inumet [Instituto Nacional de Meteorología] y con la Dirección Nacional de Agua para tener la información precisa, para poder dimensionar y tener sistemas de alerta temprana para prepararnos para estos eventos. Lo que hemos estado trabajando en esta transición es en la identificación de estos puntos para asegurar las tareas de mantenimiento de la red y revisar algunas cosas de diseño que requieran alguna intervención especial. Las cosas no es que cambien de un día para el otro, pero sin duda sobre estos temas tenemos que actuar, porque, insisto, generalmente los eventos climáticos extremos, que van a ser más recurrentes, más intensos, afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

Montevideo tiene muchos kilómetros de costa, y el aumento del nivel del mar trae desafíos para las construcciones que están sobre la costa. ¿Montevideo tiene un plan, pensás que debería tener o lo estás evaluando?

Según algunos estudios que tiene Montevideo y que tiene Uruguay, el aumento del nivel del mar en los próximos 100 años va a ser importante, cercano al metro. Nosotros tenemos que ser parte del plan estratégico de Uruguay para la zona costera que el ministerio está comenzando a trabajar. Hoy hay un montón de iniciativas, algunas asociadas a la financiación de la acción climática. Hay que trabajar y mucho con la Universidad, con quienes generan conocimiento; en estos temas no se puede talentear. Una de las cosas que queremos hacer en esas primeras semanas es sentar un acuerdo de trabajo con distintas áreas de la academia para que decisiones en temas complejos y en escenarios complejos se tomen con el mayor conocimiento posible.

¿Se van a revisar los parámetros sobre calidad del agua de las playas?

Se están revisando en este momento, el ministerio convocó un ámbito de trabajo para esto. Es el famoso Decreto 253, de 1979. Montevideo, como las demás intendencias costeras, venían monitoreando y reportando siguiendo los lineamientos de la autoridad ambiental nacional. Eso es lo que se está revisando, es el compromiso del ministerio a través del equipo que se ha conformado y que coordina la Dinacea [Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental]. Esa revisión va a estar pronta antes de la próxima temporada de verano, así que no tengan duda de que vamos a seguir los lineamientos.