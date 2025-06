Este viernes por la mañana, un hombre de 56 años que estaba en situación de calle fue encontrado sin vida en una plaza del barrio Buceo. Al llegar al lugar, policías de la Seccional 10ª constataron que la persona no presentaba signos de violencia. El caso se suma a otros tres de personas en situación de calle fallecidas desde mayo.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, informó este viernes por la noche que desde la cartera aún no tienen “datos más concretos” sobre lo que sucedió con este hombre, y que la Policía Científica aún no aportó información porque se está investigando la “identidad completa de la persona”. “Tenemos un nombre, hemos estado haciendo algunas averiguaciones, algunos rastros también que tienen que ver con nuestro sistema en el Ministerio de Desarrollo Social [Mides], pero no tenemos información concluyente y se está a la espera de la autopsia de la persona”, detalló.

Consultado sobre cómo es el trabajo de campo, el ministro señaló que cuando asumieron en el Mides plantearon que veían “un problema en las tareas de captación”, en referencia al trabajo que hacen los equipos cuando van a “buscar a las personas que están en situación de calle”. “Por esa razón estamos empezando en estos días con una experiencia que anunciamos en su momento de duplas en territorio que van a estar complementando el trabajo de los equipos móviles”, apuntó, y agregó que esta tarea “es insuficiente” debido a “la enorme cantidad de alertas que plantea la población”.

En ese sentido, dijo que el sistema “prioriza las alertas en función de lo que la propia población informa sobre las personas que están en la calle, y ordena la atención en función de esas prioridades”. “Nosotros queremos un sistema que logre atender a todo el mundo y que además logre que todo el mundo se vincule con las propuestas de protección social”, destacó.

A su vez, dijo que en los últimos días han tenido “un pico de demanda en los refugios”, que ya se superó la meta de los 2.000 cupos nocturnos, porque “todos los días” se están “abriendo refugios nuevos”. “No ha quedado una persona que haya solicitado cupo en situación de calle, desde que estamos con este abordaje, y a la vez estamos trabajando más intensamente en la captación, lo cual también lleva a que más personas soliciten cupo”, apuntó.

“Nuestra directiva es agotar todas las herramientas que existen para evitar cualquier situación de este tipo”

En tanto, este viernes, el senador del Partido Nacional Álvaro Delgado expresó en su cuenta de X que “el gobierno, por motivos ideológicos, se niega a aplicar la Ley de Internación Compulsiva, y a utilizar todas las herramientas a su disposición”, lo cual “está costando vidas”. “Cuando la ideología vale más que la vida, perdemos todos. No más excusas”, concluyó.

En la misma línea, la diputada nacionalista y exdirectora de Protección Social del Mides en el período pasado Fernanda Auersperg dijo en diálogo con la diaria que al aplicar la ley “se logra salvar vidas, independientemente de que después la persona no acepte ir a un centro”. Más temprano, la legisladora anunció en su cuenta de X que convocarán al ministro a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión para conocer cómo actuará el Mides en estos casos.

Consultado sobre la aplicación de la internación compulsiva, Civila aclaró que hicieron “más de 150 intervenciones de los equipos de salud” para “ver si se requiere la internación involuntaria o no”, pero que de todas formas “la decisión de si la internación involuntaria se realiza o no, no es del Mides [sino que] es de los equipos de salud”.

“Toda esta información nosotros la tenemos. Sabemos que se ha planteado la importancia de que podamos comparecer en el Parlamento para compartirla. Vamos a ir, la vamos a compartir. No queremos hacer de este tema un botín político, nos parece que eso no conduce a nada”, expresó Civila, y añadió que si bien tienen “relevada la situación de fallecimiento s al intemperie durante todos los años”, “no es esa la discusión en la que queremos entrar”.

Al respecto de la valoración de Delgado sobre que el gobierno no aplica la ley por una cuestión ideológica, Civila subrayó que al definir una internación hay “un criterio técnico” y no “político”. “Nuestra directiva es agotar todas las herramientas que existen para evitar cualquier situación de este tipo”, remarcó.

También resaltó que se han efectuado internaciones, pero que “la cantidad de internaciones con relación a las solicitudes, obviamente, es variable según el trabajo de los equipos de salud”.

Apuntó que “lo que le compete” al Mides en este caso es “solicitar la intervención de los equipos de salud cuando se entiende que puede corresponder una intervención”. En ese marco, dijo que se trata de un “trabajo interinstitucional”.

“Estamos pensando ya en estos días, a raíz de unas alertas meteorológicas que están planteadas, una nueva forma de trabajo, que es que no solamente se llame a un móvil de salud cuando se ve una situación, sino que salgan médicos en los propios móviles que tiene el Mides”, adelantó, y dijo que están trabajando en eso, con “buena disposición”, con la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

“Nadie en este país quiere que una persona fallezca en la calle. Nadie en este país quiere que eso pase, y nosotros no queremos que las personas vivan en la calle. Queremos transformar esa realidad. Eso requiere una mirada estructural, requiere un enfoque profundo, y este es un problema que tiene Uruguay desde hace mucho tiempo [y] que ningún gobierno ha logrado resolver”, manifestó.