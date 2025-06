La propuesta del gobierno de designar a la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, integrante del Partido Colorado (PC), como embajadora de Uruguay en Portugal, además de ser rechazada por la oposición, rápidamente se asoció a la figura del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien como abogado defendió a Ache en el juicio por el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset.

Para Díaz, quien sostiene no haber “seguido muy de cerca la discusión” sobre la designación de Ache como representante diplomática, ya que “es una decisión del presidente de la República y del canciller”, existe un intento de instalar un “relato”, por parte “determinados sectores”, según el cual él sería poco menos que “una especie de Maquiavelo”.

Entrevistado por la diaria Radio, el prosecretario aseguró que no ha “tenido participación” en la designación de Ache, como en “ninguna de las otras designaciones”. Díaz aseguró que su relación profesional con Ache “terminó el día que se archivó la investigación por la expedición del pasaporte de Marset”. Por ese motivo, “seguir abriendo un vínculo profesional en el pasado con algo que pasa hoy me parece que no tiene mucho sentido”, consideró, “salvo en el relato” que se pretende instalar.

Díaz sostuvo que este relato, en el que él “dispone de todo” y “planifica todo”, “no viene de ahora”, sino de su época como fiscal de Corte, pero “se sigue abonando todos los días”. Sin ir más lejos, este martes la senadora nacionalista Graciela Bianchi sostuvo en Arriba gente que “sin duda” Díaz “tal vez sea de las personas que tenga más poder en el gobierno”, y “más con la desaparición de José Mujica”, ya que el expresidente “era muy pragmático”. Para el prosecretario, ese relato “se da de bruces con la realidad” y “no tiene ninguna evidencia que lo sustente”. Consideró que “estaría bueno” que “alguien maneje evidencia cuando se construyen relatos”.