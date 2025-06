El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, reafirmó este jueves, Día Mundial del Ambiente, el compromiso del gobierno con “jerarquizar” la agenda ambiental en el país. En una rueda de prensa tras la inauguración de la Expo Uruguay Sostenible, Ortuño mencionó como uno de los desafíos mejorar la gestión de residuos. Desde el gobierno se promoverá “un sistema nuevo, con una nueva concepción en la gestión” que apuesta al reciclaje y a la recuperación diferenciada “con el objetivo de disminuir lo que enterramos” y de valorizar los residuos, señaló.

Ortuño aseguró que Uruguay será “el primer país de América en aplicar” el sistema de recuperación de envases de un solo uso denominado “Plan Vale”, una de las medidas previstas para 2025. Otras iniciativas mencionadas por el ministro este jueves son la aprobación de un decreto relacionado con los residuos de obras de construcción, de un decreto actualizado respecto de la calidad del agua, la aprobación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, así como mejorar y desarrollar el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.

El gobierno se propone lograr, hacia el final del período, consolidar un nuevo modelo de gestión de residuos, promover una mejor gestión del uso de plaguicidas y desarrollar la movilidad sostenible. También apunta, tal como anunció Ortuño cuando asumió, a desarrollar un plan de infraestructuras que asegure el abastecimiento de agua potable para consumo de la población a 2050.

Para cumplir con todos estos objetivos, el ministro afirmó que es necesario “escuchar” a la sociedad civil y a la academia.

El presidente Yamandú Orsi estuvo presente en el lanzamiento y remarcó la importancia del desarrollo sostenible, porque “el crecimiento sin el cuidado del ambiente no existe, o se queda corto”. “El tema es el justo equilibrio y la racionalidad a la hora de promover el desarrollo, que implica crecimiento, pero el desarrollo no es tal si no le ponemos este otro componente”, afirmó.

En la Expo Uruguay Sostenible participan más de diez intendencias y 100 emprendimientos, y estará instalada hasta el 8 de junio en el Antel Arena.