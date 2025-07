“Rechazo la tragedia que se vive en Gaza”, afirmó la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, en un mensaje publicado en la red social X, en el que aclaró su postura sobre la situación en Gaza ante declaraciones que, según la jerarca, fueron difundidas “de forma malintencionada”.

Cosse hace referencia a declaraciones realizadas en una rueda de prensa el miércoles, de las cuales el periodista Leo Sarro compartió un fragmento en X. Allí, la vicepresidenta, al ser consultada sobre su opinión respecto de las acciones del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, respondió: “Yo creo que la situación es trágica, creo en la autodeterminación de los pueblos, creo que cada pueblo tiene que encontrar la solución a sus problemas. El pueblo israelí deberá encontrar su camino, como todos los pueblos del mundo, y yo eso lo voy a respetar a rajatabla, lo cual no quiere decir que no diga que lo que está pasando ahí es una tragedia”.

Este viernes, ante los cuestionamientos a sus dichos, la vicepresidenta apuntó: “Hace unos días, en una rueda de prensa, me preguntaron sobre distintos aspectos de la situación en Gaza. Dije lo que pienso: que es una tragedia, y apoyé las declaraciones de las Naciones Unidas sobre el tema”.

Aclaró que, en una repregunta, fue consultada sobre la política interna de Israel, ante lo cual abogó por la “autodeterminación de los pueblos” y acotó: “No nos corresponde a los uruguayos, ni a ningún otro gobierno, decidir quién debe o no gobernar otro país”.

Sobre el video difundido, cuestionó que se trata de un “extracto” de sus declaraciones que, “de forma malintencionada, hace parecer que ante la guerra mi respuesta es que ‘rige la autodeterminación de los pueblos’”. La vicepresidenta aseveró: “Esa es una grosera tergiversación que no voy a tolerar”, y aseguró: “Siempre he bregado por la paz y, al igual que decenas de países, hemos condenado el ataque de Hamas y el secuestro de ciudadanos israelíes. Pero también hemos sido enfáticos en que la guerra debe terminar y que no es legítimo atacar inocentes, como está sucediendo”.

En la misma rueda de prensa, Cosse consideró que se debe “revalorizar” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que no cree que sea un organismo antisemita. Cosse señaló que la ONU, a través de sus distintos consejos, ha dado “a los países un marco donde reunirse, un marco formal donde discutir los temas de manera pacífica”. En ese sentido, sostuvo: “Siempre la solución es el diálogo, el derecho internacional y respetar esas organizaciones. No porque hoy esa organización diga algo con lo que no estamos de acuerdo hay que denostarla”.