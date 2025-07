El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, concurrió este martes a la Comisión Especial de seguimiento contra el lavado de activos, lucha contra el crimen organizado y transparencia de la Asamblea General para informar sobre la coordinación entre los organismos que trabajan en el tema de crimen organizado y narcotráfico. Al finalizar la instancia, luego de cuatro horas y media de reunión, el jerarca brindó una conferencia de prensa en la que informó, entre otras cosas, que sugirió al presidente, Yamandú Orsi, no incluir en el presupuesto la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“La sugerencia que yo le realicé en el día de ayer al presidente de la República es que no se incluya en el presupuesto, que se remita por ley aparte”, apuntó Díaz al ser consultado sobre si la creación de esta cartera, una promesa de campaña del gobierno frenteamplista, formaría parte del proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal. El prosecretario fundamentó esta postura en la intención de propiciar “un debate más profundo y con mucho más tiempo sin estar con los tiempos acotados de una discusión presupuestal”. El Poder Ejecutivo tiene hasta el 31 de agosto para remitir al Parlamento el proyecto de presupuesto, y luego cada cámara tiene hasta 45 días para dar la discusión.

Según supo la diaria, Díaz adelantó su inclinación contraria a incluir el Ministerio de Justicia en el presupuesto en la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) que tuvo lugar el lunes, donde planteó sus dudas sobre cuánto ha calado el tema en la opinión pública y el nivel de información de la ciudadanía al respecto. En ese sentido, transmitió a la fuerza política su preocupación sobre cuánto pueden haber influido algunos mensajes negativos de la oposición en torno al asunto, por ejemplo, orientados al aumento del gasto estatal, y propuso apostar a fortalecer el debate público sobre la necesidad de crear esta cartera antes de materializarla en una ley.

En la conferencia de este martes, Díaz afirmó que el gobierno apuesta “a la búsqueda de consensos entre los diferentes integrantes del sistema político y para eso necesitamos obviamente poder discutir con tranquilidad, con calma, exponiendo los argumentos”. “Por esa razón, mi sugerencia al presidente de la República fue no incluirlo en la Ley de Presupuesto y enviarlo por ley aparte”, reafirmó el jerarca, y agregó: “El presidente no me dio una respuesta, pero imagino, o espero, que va a seguir la sugerencia que se le formuló”.

Por otro lado, Díaz recordó que, “en materia de creación de ministerios, Uruguay ha tenido muchas variantes” y que, “de hecho, se han creado ministerios por leyes de urgente consideración, como el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], en 2005”, así como el Ministerio de Ambiente, creado por ley de urgente consideración en la administración pasada. “Es decir, diferentes ministerios se han creado por diferentes mecanismos y no necesariamente por leyes de presupuesto. Generalmente no se han creado por ley de presupuesto”, enfatizó.