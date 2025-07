El planteo del PIT-CNT de gravar al 1% más rico del país, que algunos senadores del Frente Amplio (FA) buscan que se discuta en la interna partidaria, de a poco va ganando terreno en el debate público, y no sólo dentro del oficialismo. Para muestra, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone dijo a la diaria que pidió en la Comisión de Hacienda de la cámara baja que inviten al PIT-CNT para que explique la propuesta en ese ámbito, “a ver de qué habla”. Subrayó que en el mundo se está dando el Impuesto Mínimo Global a las Ganancias, y quiere ver si se trata “más o menos de lo mismo”.

Subrayó que en CA siempre hablaron de “una reforma tributaria, por el tema del gasto tributario” (lo que el Estado resigna de recaudar por exoneraciones fiscales), por lo tanto, hay margen para “escucharlo, discutirlo”, ver “cuál es el alcance, qué información hay, si se tira al vuelo o es certera” y “cómo se acompaña con el impuesto mínimo global”. Dicho impuesto es impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G20. Perrone subrayó que tiene como fin que, por ejemplo, una empresa no se vaya de Uruguay a otro país, porque “alcanza a las multinacionales, que en todos los países que se instalen van a pagar los mismos impuestos”. “Eso es para evitar que las multinacionales anden exprimiendo a los países más chicos, como Uruguay, porque vienen, se te instalan, te sacan todos los beneficios y, cuando no te pueden exprimir más, se van para otro país”, sostuvo.

Por lo tanto, para Perrone, “compaginando eso, hay lugar para discutir” lo propuesto por el PIT-CNT, y recordó que “la carga tributaria del país está en el IVA, y quien lo sufre más es la clase media y la clase baja”. “Entonces, todavía que los grandes capitales también son beneficiarios del gasto tributario, hay margen, por lo menos, para discutirlo”, insistió. Subrayó que se debe analizar cuánto es el monto de ese 1% más rico, porque “no es lo mismo el que tiene un millón de dólares que el que tiene 20, 30, 50 o 100” millones.

Por último, dijo que “hay que darle apertura al tema”, que “de a poco empezó a caminar”.

Caggiani: Es “una propuesta interesante”

Por su parte, la diputada del FA Julieta Sierra, del Movimiento de Participación Popular (MPP), presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo a la diaria que cada vez que un legislador solicita que alguien comparezca a la comisión, se le dice que sí. Señaló que todavía no coordinaron la visita de PIT-CNT porque hasta estas horas estuvieron votando las medidas para la frontera, que tenían “una urgencia compartida entre todos los partidos”.

La diputada dijo que todavía no fijaron la fecha en la que irán los representantes del PIT-CNT por este tema, pero “probablemente” sería en agosto. Personalmente, Sierra dijo que está “abierta a la discusión” sobre el tema, aunque necesita “tener la propuesta concreta”. “La discusión tributaria y de redistribución siempre es bienvenida, son discusiones profundas”, finalizó.

A su vez, Daniel Caggiani (MPP), coordinador de la bancada de senadores del FA, fue consultado por el tema en rueda de prensa, y dijo que todavía no lo analizaron, pero “es importante escuchar”. Destacó que es una propuesta “que nació del movimiento social, de los trabajadores”, el Primero de Mayo pasado, y dijo que le parece “una propuesta interesante”, que pone sobre la mesa “la necesidad de avanzar en mayores niveles de equidad, y no solamente los temas de tributación, sino también la posibilidad de financiar políticas para atender a las infancias más carenciadas”.

“Pero es una idea, todavía no hay un proyecto concreto. Siempre es bienvenido discutir estos temas, porque en Uruguay, si bien es una pequeña isla en el continente, si uno mira los números un poco más focalizados en las zonas suburbanas de Montevideo y algunos lugares más alejados de la capital, hay indicadores más complejos. ¿Cómo nos esforzamos para ser más igualitarios en ese sentido? Sin duda, siempre es un debate necesario que tienen que tener todos los uruguayos. Y sobre cuáles son los mejores instrumentos también hay un debate: si por la parte impositiva, del gasto o de generar mejores condiciones para que haya más trabajo”, finalizó.

Delgado: “Uruguay no resiste más carga impositiva”

A su vez, el miércoles, el presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, junto con la mesa del directorio blanco, recibió a una delegación del PIT-CNT encabezada por Marcelo Abdala, su presidente, que llevó los lineamientos estratégicos que definieron en el último congreso nacional de la central sindical. Luego de la reunión, en conferencia de prensa, Delgado señaló que les pareció “un documento conceptual importante”, en el que “obviamente” están los “qué, pero falta la otra parte, que son los cómo”, y los cómo tienen que ver con “las medidas para instrumentar algunos de los temas que se plantearon ahí”. Agregó que quedaron en hacerles una devolución sobre lo planteado, y además el PIT-CNT les hará llegar “medias operativas, para la implementación de algunos de los temas que le preocupan a la central sindical”.

Consultado por la propuesta de gravar al 1% más rico, Delgado dijo que eso ya sería entrar en algunos instrumentos, que en realidad no se discutieron en la reunión, “más allá de que estuvieron arriba de la mesa, como algunos ejemplos”. “Es notorio que el PIT-CNT tiene posición sobre ese tema y que algunos miembros del gobierno también, y es notorio que algunos miembros del gobierno tienen una posición contraria”, señaló.

Delgado resaltó que el PN tiene “un compromiso por temas sociales”, que se lo transmitieron al presidente Yamandú Orsi, como la “pobreza infantil, la protección de la infancia, la salud mental y adicciones” y el “desempleo juvenil, que sigue siendo casi un 30% más alto que el promedio del desempleo”, pero no le parece que esos temas se solucionen “por la vía del aumento de impuestos”. “Estaba en nuestro programa de gobierno, del PN, y después, en el Compromiso por el país, de la coalición, donde fuimos muy claritos —a diferencia del FA, que fue más ambiguo— con que no íbamos a aumentar impuestos. Uruguay no resiste más carga impositiva”, señaló. Por último, Delgado dijo que es una propuesta que está en el debate “pero no está planteada formalmente”, por lo tanto, “el problema” lo tiene más el gobierno “adentro”.

Salle: “Todo esto es un cuento para la tribuna”

Por último, el diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, fue crítico con la propuesta, pero por otro lado. En diálogo con la diaria, dijo que “el problema es que el PIT-CNT está mintiendo”, porque “el 1% más rico de Uruguay no puede ser gravado”, porque son “capitalistas extranjeros, como Björn Wahlroos, el dueño de UPM”. Agregó que “estos capitalistas foráneos, cuando invierten en el país, lo hacen bajo la protección jurídica de tratados de inversión y contratos que el propio PIT-CNT aplaudió y bendijo”, como el contrato “ruinoso, con apariencia criminal, ROU-UPM”.

Así las cosas, Salle dijo que “cuando el PIT-CNT habla del 1% más rico, se está refiriendo al 1% más rico de uruguayos, que no están amparados por tratados de inversión ni contratos”; además, “no se está refiriendo a los más ricos”. “Como decía [el fallecido expresidente de Peñarol José Pedro] Damiani: estamos hablando de riquitos. Aquí el gran capital son los fondos de inversión, los dueños de las farmacéuticas, del sistema financiero, del complejo militar-industrial, que en nuestro país han venido por el agua y la tierra. Entonces, todo esto es un cuento para la tribuna, una verdadera manipulación perversa que lleva adelante el FA y su satélite, el PIT-CNT. Identidad Soberana no va a permitir esa manipulación, porque los conocemos desde hace mucho tiempo”, finalizó.