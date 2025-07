El senador Pedro Bordaberry fue consultado este martes sobre la resolución del Partido Colorado (PC) de no participar en el diálogo sobre protección y seguridad social convocado por el gobierno. En rueda de prensa, el líder de Vamos Uruguay, el sector mayoritario del PC a nivel legislativo, manifestó: “Yo no participé de la decisión ni me consultaron”.

La decisión fue anunciada el lunes por el secretario general del PC, Andrés Ojeda, a través de X, y plasmada en un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Horas después hubo pronunciamientos similares por parte del Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente, e incluso de Identidad Soberana.

“A mí siempre me gusta dialogar, eso es lo primero, o sea que cuando se toman esas medidas no me gustan”, expresó Bordaberry. De todos modos, puntualizó: “Después cuando averigüé me dijeron que fue porque resulta que la representación [en el diálogo social] no estaba muy equilibrada, [porque] el Frente Amplio tenía tres y los otros partidos tenían uno cada uno y no llegaban a nada, entonces, evidentemente se convoca a un diálogo donde de antemano se establece una mayoría”.

En la hoja de ruta del diálogo social presentada por el Poder Ejecutivo se establece que habrá una Comisión Ejecutiva encargada de la elaboración del documento final. Ese ámbito estaría compuesto por 22 representantes: ocho de los partidos, ocho de las organizaciones sociales –entre ellas, el PIT-CNT y las cámaras empresariales– y seis del gobierno.

“Quizás lo que hay que hacer no es oponerse al diálogo, sino decirles: ‘Che, hagan el diálogo social ustedes y nosotros hagamos un diálogo político entre todos los partidos sobre el tema acá en el Parlamento’”, comentó Bordaberry al respecto.

Para el senador del PC, no hay que “cerrar las puertas” a un intercambio entre el oficialismo y la oposición. “A mí no me consultaron, así que si no te consultan no podés decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo”, subrayó. “Si bien después cuando me lo manifestaron veo que hay algunos fundamentos en la decisión que tomaron, creo que no se puede cerrar el diálogo nunca”, agregó.

El diputado colorado Felipe Schipani, integrante del sector Unir para Crecer, señaló a la diaria que en la sesión del CEN hubo “representantes de Vamos Uruguay” y que “nadie planteó ninguna diferencia” en torno a la resolución adoptada. “Me parece que Pedro no puede decir que no fue consultado él, porque los representantes de su sector estuvieron, opinaron y acompañaron; en todo caso, creo que correspondería que Bordaberry tuviera más vínculo con los representantes de Vamos Uruguay en el CEN”, afirmó.

Por su parte, el diputado del PC Conrado Rodríguez, que forma parte de Vamos Uruguay, dijo a la diaria que, a su entender, la no participación del partido en el diálogo social era un asunto “lo suficientemente importante como para solamente tratarlo en el Ejecutivo del partido”.

Asimismo, si bien respaldó los “fundamentos” que planteó el CEN en el comunicado, Rodríguez consideró que el anuncio debería haberse dado “con anterioridad” y “no a dos días del lanzamiento del diálogo social”, para que, “en todo caso, el gobierno pudiera rever la integración de esa comisión”.

Pero, al margen de la discusión sobre la representatividad de los partidos en la Comisión Ejecutiva, Rodríguez consideró que el PC sí debería condicionar su participación en el diálogo social a que “no se pueda volver a rever algo que fue laudado por la gente”, en referencia a la reforma previsional que hizo el gobierno pasado y que se intentó revertir parcialmente mediante un plebiscito que no tuvo éxito.

“Me parecería una tomadura de pelo a todo el proceso que se vivió en el anterior gobierno”, afirmó el diputado colorado, y enumeró el trabajo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que funcionó en el período pasado, la aprobación de la reforma jubilatoria en 2023 y el plebiscito sobre seguridad social en 2024. “Si quieren un diálogo en serio, no podemos volver a discutir la previsión social”, resaltó.

“No me cierro a entrar en otros aspectos de la seguridad social, como pueden ser el Sistema de Cuidados, las prestaciones que dan tanto el BPS [Banco de Previsión Social] como el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] o la primera infancia, porque creo que en eso hay que lograr acuerdos; ahora, yo creo que el partido no debe participar en ámbitos donde se vuelva a discutir la reforma de la seguridad social”, subrayó Rodríguez.

Pablo Abdala: el gobierno amplió “ilimitadamente” el alcance del diálogo social

Para el diputado nacionalista Sebastián Andújar, el rechazo del PN al esquema propuesto por el gobierno no fue precisamente oportuno, a sólo dos días del lanzamiento oficial del diálogo social. “La inoportunidad de cuándo se anuncia la comparto, porque esto ya hace tiempo lo tienen en la mesa los partidos políticos”, afirmó en el programa Nada que perder, de M24.

Previo al lanzamiento del diálogo social, el gobierno presentó la hoja de ruta a todos los actores que fueron convocados; de hecho, a principios de junio la integración de la Comisión Ejecutiva fue modificada.

Andújar señaló que “quizás pueda haber una mesa de diálogo que sea solamente de partidos políticos y otra de fuerzas vivas”, y apuntó que, tal como está planteado el formato en este momento, “el PN entiende que es una participación de estilo simbólica”, que no contempla “la representatividad que tienen los partidos”.

Por su parte, el diputado del PN Pablo Abdala dijo a la diaria que, si bien “convocar a un diálogo sobre seguridad social ya puede ser en sí mismo discutible”, dado que “el tema quedó laudado” en la consulta popular del año pasado, “lo que resulta inadmisible es que el gobierno terminó deformando su propia propuesta”. Según Abdala, en la hoja de ruta el Poder Ejecutivo amplió “ilimitadamente” el alcance del diálogo social, que “terminó siendo un gran cajón de sastre”.

En cuanto a la oportunidad del anuncio, Abdala sostuvo que el gobierno “maneja los tiempos y los ejes de la negociación de acuerdo a su exclusivo criterio y termina emplazando a la oposición”. “Acá se puso un plazo, y eso a nosotros también muchas veces nos lleva a procesar definiciones que eventualmente se podrían procesar con otros tiempos”, expresó.