La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados recibió el miércoles pasado a la embajadora de Israel, Michal Hershkovitz, dos semanas después de los ataques de su país contra Irán que iniciaron un enfrentamiento que duró 12 días. La embajadora expuso la visión de Israel sobre lo sucedido, tras lo cual hubo expresiones breves de los diputados presentes.

Entre ellos, según consta en la versión taquigráfica, habló el diputado frenteamplista Carlos Varela, quien dio su opinión sobre los ataques contra Irán y señaló que es difícil conocer la verdad sobre lo que ocurre en Gaza. “Por un lado, vemos cifras, que en lo personal creo que son exageradas –eso corre por mi cuenta–, de víctimas civiles, de hambrunas, de situaciones extremas desde el punto de vista de la salud y, por otro lado, se pinta un panorama que no es tan así, que parece que no fuera tan complejo, pero uno ve imágenes. La ventaja de los conflictos actuales es que uno ve imágenes. Cuando uno ve una tierra absolutamente arrasada, lo compara con el conflicto de Irán, en el que con una operación extraordinariamente bien planificada y en forma quirúrgica se eliminó a líderes militares, a científicos nucleares, a centros de mando”, indicó el diputado. En cambio, en Gaza, “después de tres años, se arrasa una ciudad y todavía Hamas está vivo”, “los líderes de Hamas tuvieron mucho tiempo para ser eliminados y no fueron eliminados”, apuntó.

Varela contó que hace “muchos años” visitó Israel y que desde la cancillería le dijeron “que la principal amenaza para Israel era Irán”. “Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho a la defensa, yo no tengo nada que cuestionarle a Israel en cuanto a los pasos que dio”, añadió.

“Una crítica a una acción de gobierno” no es “necesariamente una ofensa o un ataque al pueblo judío”

El diputado frenteamplista se mostró preocupado por la “corriente brutal de antisemitismo” que se vive en el mundo tras los atentados del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023 y remarcó que se debe “enfrentar ese fenómeno, porque la humanidad ya ha visto situaciones espantosas a partir de una actitud por lo menos pasiva ante impulsos antisemitas”. No obstante, Varela acotó que “una crítica a una acción de gobierno, a una gestión o a una acción determinada no es necesariamente una ofensa ni un ataque al pueblo judío y mucho menos a nuestros conciudadanos judíos”.

“Yo puedo tener una posición crítica con un gobierno específico y la tengo, pero jamás pasaría la línea de ir contra mis hermanos judíos uruguayos o contra el pueblo israelí. Lo quiero dejar muy claro, porque a veces se confunde”, continuó Varela, y lamentó que “muchas veces cuando generamos legítimamente una observación, una crítica, una declaración, se nos tilda y se nos pone del lado de los que justamente no queremos estar y a quienes combatimos, que son los antisemitas”.

En diálogo con la diaria, Varela explicó que las declaraciones que quedaron reflejadas en la versión taquigráfica son sólo una parte de su intervención en la sesión, puesto que hizo varias preguntas “comprometedoras” a la embajadora israelí que por acuerdo de las partes se resolvió quitar del acta. Por ese mismo motivo, el diputado indicó que no puede reproducirlas.

Asimismo, el legislador señaló que pidió retirar su intervención de la versión taquigráfica, pero por error del cuerpo de taquígrafos una parte se mantuvo en el documento.