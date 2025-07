Luego de que Carlos Negro, titular del Ministerio de Interior (MI), convocara a representantes de la oposicion para anunciar que instalará 30 mesas de diálogo y buscará llegar a fin de año con propuestas para la seguridad con consenso político y social, en la interna de los partidos de la coalición están empezando a masticar el asunto.

Por ejemplo, el senador blanco y exministro del Interior Luis Alberto Heber señaló a la diaria que primero analizarán el tema en la interna del partido, quizás en alguna reunión del directorio, para hacer un “análisis de la reunión”, y van a esperar a “saber cuál es el objetivo” y a qué se los convoca.

De todas maneras, Heber subrayó que en lo presentado por Negro “no hay ningún planteo, ninguna solución, es una hoja de ruta”. Agregó que espera ver “qué presentan” desde el Poder Ejecutivo, “cuáles son los temas que quieren hablar”. Además, marcó una diferencia con su actitud en el gobierno anterior, cuando era ministro y llamó a un diálogo por la seguridad, porque en esa oportunidad desde la cartera pusieron “30 temas arriba de la mesa”, si bien les descartaron “la mayoría” y “quedaron 16”.

“Tomamos la iniciativa, presentando soluciones, dijimos que deberíamos hacer esto, esto y esto; entonces, dijeron que estaban de acuerdo o no; es así como se hace un diálogo, con el Poder Ejecutivo planteando”, resaltó. Además, Heber planteó varias preguntas, por ejemplo, si el diálogo es por lo que “tiene que hacer el MI en la actualidad”, e insistió con el planteo que hizo cuando estaba a cargo de la cartera.

Subrayó que él no planteó “un diálogo sobre seguridad pública para ver qué hacía el MI, sino para trabajar en las causas del delito, socioeconómicas, culturales”, etcétera, o sea, tenían “un tema concreto” que plantearon “a los demás partidos”. “Acá tenemos una hoja de ruta, que en realidad no sé si pretende que los partidos políticos digamos qué es lo que tiene que hacer el MI. ¿Quiere establecer un plan de seguridad? Eso es una novedad, yo pensé que el plan de seguridad él ya lo tenía, y que lo que nos plantea es apoyos para instrumentarlo, pero no está dicho en la hoja”, subrayó.

El senador resaltó que estas interrogantes se las va a plantear a sus correligionarios y adelantó que quizás a la próxima reunión con Negro irán con tales preguntas. “¿La gestión del ministerio la vamos a hacer en asamblea, con los partidos políticos? ¿Todos los partidos políticos vamos a hacer un plan de seguridad para aplicar en esta administración?”, preguntó. En definitiva, subrayó que no tienen claro “qué es lo que quiere hacer el ministro”.

Por último, Heber recordó que durante el segundo gobierno del presidente Tabaré Vázquez (2015-2020), como oposición tuvieron una “convocatoria similar”, cuando “ya se habían disparado todos los delitos, sin control”, mientras el titular del MI era Eduardo Bonomi, y Vázquez los convocó a Torre Ejecutiva a plantear ideas. “Planteamos 20 proyectos, muchos de ellos legislativos, aumentando penas, pero no estuvieron de acuerdo con ninguno de ellos. Ahí hubo muy poco acuerdo”, finalizó.

A su vez, el senador Carlos Camy, uno de los coordinadores de la bancada blanca de la cámara alta, dijo a la diaria que seguramente el tema se maneje en la reunión de la bancada de la semana que viene, junto con la propuesta del senador colorado Pedro Bordaberry, de crear una “coordinación ampliada” en el Senado.

En tanto, en filas del Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani señaló a la diaria que el tema se tratará este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional, y subrayó que, en la medida en que se trata de un diálogo entre partidos, “la idea es concurrir a ese diálogo”. Explicó que para esas instancias designarán delegados que representen al PC. Por último, subrayó que los colorados tienen bastantes propuestas al respecto, porque la seguridad fue “uno de los ejes más fuertes” del programa del PC en la elección pasada, por lo tanto, “eso no va a faltar”.