Este jueves se desarrolló una nueva cumbre de presidentes del Mercosur en Buenos Aires, que le puso fin a la presidencia pro témpore de Argentina e inició el mandato de Brasil. Si bien se habló en la previa sobre el relacionamiento entre el mandatario argentino, Javier Milei, y el brasileño, Lula da Silva, ambos se mostraron diplomáticos y coincidieron en que, de cara a los próximos seis meses, el bloque comercial debe finalizar el acuerdo con la Unión Europea.

El presidente argentino fue quien abrió los discursos de la mañana. En su participación, cuestionó el “discurso diplomático” que “muchas veces habla diciendo lo menos posible”. “Ya me han llegado a conocer, y saben que no creo en los mensajes ocultos. Preferimos decir una verdad difícil que una mentira confortable”, subrayó, y dijo que cuando su país asumió la presidencia temporal del bloque se “animó” a “decir lo que muchos compartimos pero que era un tabú”.

Según dijo, el Mercosur “terminó excluyéndose” del comercio mundial y “castigando a nuestras poblaciones con peores bienes y servicios”. En ese sentido, repasó una serie de logros durante su gestión y comentó que tiene “altas expectativas” de que se logre el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y que se “profundice” el tratado de libre comercio entre el Mercosur e Israel; también habló de Panamá.

Milei apuntó que el bloque “debe dejar de ser pensado” como un “escudo” y ser aplicado como una “lanza” para “penetrar en los mercados globales”. “No debemos dejar que nuestras diferencias en cuestiones accesorias nos dividan”, dijo, y agradeció el apoyo de los países miembros en el reclamo argentino por la soberanía en las islas Malvinas.

Ya enviándole un mensaje a Lula da Silva, quien asumió desde hoy la presidencia, dijo que “espera” que el próximo mandato temporal “continúe con las medidas tomadas” durante su gestión. “Si eso no pasa, tendremos que aplicar cambios asociativos”, señaló, dejando entrever la posibilidad de abandonar el bloque.

Lula: “Para Brasil el Mercosur es un lugar en el que nos encontramos seguros”

A su turno, el presidente de Brasil destacó el espacio del Mercosur en el marco de un “mundo que se encuentra inestable”. “Para Brasil el Mercosur es un lugar en el que nos encontramos seguros”, dijo, y subrayó que “toda Sudamérica se ha convertido en un área de libre comercio basada en reglas claras y ordenadas”.

En esa dirección dijo que “no es casualidad” que el mundo esté mirando “cada vez más” al bloque sudamericano, y aseguró que la presidencia de Brasil “representará una oportunidad para repensar qué lugar debemos ocupar en el plano internacional”. De esa forma, enumeró cinco temas de importancia: el fortalecimiento del comercio, el enfrentamiento al cambio climático, el desarrollo tecnológico, la lucha contra el crimen organizado y la promoción de los derechos de los ciudadanos de los países.

Sobre el avance de los acuerdos comerciales, Lula aseguró que a fin de año se firmará el acuerdo con la Unión Europea y que se avanzará en acuerdos con Canadá y Emiratos Árabes. No habló, como sí lo hizo Milei, del acuerdo con Israel, y sí llamó a que el Mercosur “mire hacia Asia”.

Sobre el cambio climático, dijo que América del Sur “tiene todo para ser el corazón” del proceso de cambio de la matriz energética. También pidió “coordinar políticas nacionales” en cuanto a la explotación del litio, las tierras raras y el cobre. Sobre el desarrollo tecnológico, dijo que construir centros de datos en la región es una “cuestión de soberanía digital”.

En el final de su discurso, recordó al expresidente uruguayo José Mujica, fallecido en mayo, y al papa Francisco, también fallecido ese mes. “Es motivo de orgullo para mí venir del mismo bloque de tierra que ellos”, enfatizó.

Orsi: es “imprescindible” que se amplíen los mercados hacia el Pacífico

Orsi recalcó que el bloque económico es una “política de Estado” para Uruguay, le agradeció especialmente al presidente argentino Javier Milei por la conducción en la presidencia pro témpore y pidió avanzar en las negociaciones con Corea del Sur y Canadá. Al inicio de su discurso, Orsi recordó cuando en diciembre del año pasado el expresidente Luis Lacalle Pou lo invitó, como presidente electo, a la cumbre realizada en Montevideo. “Al Mercosur lo concebimos como una política de Estado, es nuestra principal plataforma de integración regional”, reconoció.

En ese sentido, señaló que nuestro país “siempre entendió” al bloque como “el paso” hacia una “mayor integración en el mundo”. “Así lo ha reclamado en repetidas oportunidades: debemos aspirar a perfeccionar la zona de libre comercio y facilitar el tránsito de bienes y servicios. Es fundamental que el Mercosur constituya también un espacio de democracia, de respeto a los derechos humanos, que son fundamentales e indivisibles”, aseguró.

Para Orsi, “no existe incompatibilidad” entre una “profundización y modernización” de la integración y la “defensa de los intereses comerciales de cada uno de los Estados parte”. Un ejemplo de eso, dijo, es la ampliación de las líneas de excepciones al arancel externo común del Mercosur. “Esta flexibilidad demuestra la capacidad del bloque de responder, con unidad, a los desafíos del mundo”, marcó.

Sobre Uruguay, dijo que es “imprescindible” que se amplíen los mercados hacia el Pacífico, pero advirtió: “Esta aspiración no debe interpretarse como un alejamiento del bloque. Muy por el contrario, nuestras exportaciones con mayor valor agregado continúan teniendo al Mercosur como el principal destino”, dijo.

Orsi enfatizó que el Mercosur debe regirse bajo el “principio del consenso” y auguró que el acuerdo con la Unión Europea se concretará en este segundo semestre. “Creemos que el bloque tiene un gran potencial como plataforma común bajo el principio del consenso. Miramos con optimismo el posible acuerdo hacia fin de este año con la Unión Europea, que debe ser apreciado en clave de geopolítica”, comentó.

En ese sentido, pidió avanzar en los acuerdos que están en negociación, como las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, y pidió “retomar negociaciones relevantes” con Corea del Sur y Canadá.

El presidente uruguayo destacó que durante la presidencia pro témpore de Argentina se alcanzaron “acuerdos profundos” comerciales, pero también para “hacer frente al crimen organizado, los desastres naturales y las políticas de cuidados”.

Por otro lado, enfatizó en que el respeto a los derechos humanos es “fundamental” para el proyecto de integración. En esa dirección, habló de las próximas elecciones en Bolivia: “Uruguay expresa todo su apoyo al Estado plurinacional de Bolivia y a todo su pueblo, alentamos a todos los actores a actuar con responsabilidad democrática”.

Hacia el final de su intervención, felicitó a todos los estados miembros por la “capacidad de acuerdo que han demostrado”. “En un momento en el que el mundo se complicó, el Mercosur demostró tener la capacidad y la flexibilidad para alcanzar acuerdos”, sentenció.

Luis Arce: “No podemos excluir a ningún gobierno que tenga un signo político distinto”

Tras Lula, el presidente de Bolivia, Luis Arce, enfatizó en que la “verdadera fortaleza” del Mercosur es “lograr un avance simétrico entre las diferencias” de los países miembros. “Que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todos”, dijo. “Debemos ser capaces de ir más allá de la integración comercial, debemos ir hacia la integración productiva, permitiendo que las potencialidades de cada uno de nuestros países afloren”, comentó.

En ese sentido, dijo que el Mercosur debe mantener la “cohesión” para “defender los intereses comunes”, porque “sólo así podremos lograr objetivos comunes para todos los países”. Se ofreció a ser parte para concretar acuerdos entre el bloque sudamericano y la Confederación Andina.

También habló, sin mencionarlo directamente, sobre la exclusión de Venezuela. “No podemos excluir a ningún gobierno que tenga un signo político distinto”, dijo. También fue el único que hizo referencia a la situación en Medio Oriente: “No compartimos el ataque preventivo a Irán”, comentó, y cuestionó el bombardeo de Estados Unidos a las bases nucleares del país arabe y el “genocidio” de Israel en Palestina.

Santiago Peña fue crítico con la integración alcanzada

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó los avances en la integración del Mercosur, aunque fue el que marcó mayores puntos críticos. Según dijo, año tras año se emiten declaraciones que abogan por una mayor integración, pero eso “no se da en la práctica”.

“Quiero ser muy crítico por el camino que va a venir por delante, pero no vendrá de manera automática y va a requerir el esfuerzo principalmente de los presidentes de las naciones que conformamos el bloque del Mercosur. Cada país cuenta con excelentes equipos, ministros, representantes en cada grupo de trabajo, pero si los presidentes no tomamos la decisión de tener un Mercosur fuerte, esto no va a avanzar”, remarcó.

También habló en la cumbre el presidente de Panamá, Juan Raúl Mulino, quien agradeció el respaldo internacional sobre la soberanía del canal de Panamá y pidió apoyo para contrarrestar el descenso del nivel del agua en esa zona. En el final de la cumbre, se aprobó sin comentarios la declaración conjunta.