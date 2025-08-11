El intendente de Montevideo, Mario Bergara, y la directora de Recursos Financieros de la comuna capitalina, Laura Tabárez, fueron citados a la Junta Departamental (JDM) para que den explicaciones sobre el préstamo solicitado por la Intendencia de Montevideo (IM) al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

En la moción presentada por 14 ediles de la oposición y aprobada por unanimidad en el cuerpo legislativo afirman que “se trata de un tema de significativa importancia para las finanzas departamentales, por lo que resulta imprescindible contar con información clara y detallada sobre los términos del préstamo en cuestión”.

Bergara fue consultado este lunes en una rueda de prensa y dijo que la pregunta sobre el tema le permite aclarar que la comparecencia a la que lo citaron refiere a que las autoridades vayan a “explicar un préstamo que no existe, porque la IM no sacó un préstamo del BROU”, sino que “lo que hizo fue renovar una línea de crédito”. “Es como cuando le renuevan la tarjeta de crédito, no es sacar un préstamo”, aseguró”.

“Esa línea de crédito es una cuestión de buena administración que tiene que tener a mano la intendencia para posibles descalces financieros que históricamente ha tenido, y han hecho uso de esa línea todas las intendencias del país”, afirmó.

Por eso, insistió con la aclaración de que “no es que se haya llegado y, dadas las circunstancias, se haya salido a buscar un préstamo y a endeudar más a la intendencia”, y remarcó que se trata del “mero trámite de renovación de una línea de crédito que tradicionalmente ha tenido la intendencia, y que es parte de una buena administración de recursos financieros”.

Sobre si está en los planes utilizar la línea de crédito solicitada, el intendente señaló que “está para ser utilizada cuando sea necesario, ni siquiera por todo el monto previsto”, que es hasta un doceavo del presupuesto general anual de sueldos y gastos de funcionamiento, y que tenerla “no quiere decir que se vaya a usar en toda su dimensión ni de manera inmediata, ni nada por el estilo”.

“Cuando se hace necesario porque hay un descalce financiero, para eso está. Para eso está la tarjeta de crédito: cuando uno necesita pagar algo y no tiene la disponibilidad inmediata puede utilizar eso y pagarlo a fin de mes, o pagarlo en cuotas. Es lo mismo, no es más que eso. Es una cuestión de buena administración”, reafirmó.

Al aprobar la moción en la JDM, el edil nacionalista Diego Rodríguez, quien convocó la comparecencia, indicó en su cuenta de X que Bergara “deberá explicar por qué solicitó al BROU un préstamo de 60 millones” de dólares, ya que, según señaló, “la IM está fundida y no es de buen administrador asumir deuda con un déficit heredado de 90 millones” de dólares.