El ruido que generó en la oposición la noticia de que Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), atiende por lo menos durante cinco horas semanales a pacientes en policlínicas de la Asociación Española y de Médica Uruguaya, se hace cada vez más ensordecedor.

El diputado blanco Amin Niffouri señaló a la diaria que en su partido están estudiando los informes jurídicos al respecto y pidieron “algún informe jurídico más”. Agregó que, luego de recolectar la información, impulsarán un llamado para que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, comparezca ante la Comisión de Salud de la cámara baja para dar las explicaciones del caso. Aclaró que, después de eso, si llegan a entender que las explicaciones no son “suficientes”, evaluarán una posible interpelación a la jerarca.

El diputado blanco dijo que también están estudiando el currículum que presentó Danza al Parlamento, cuando se votó su venia. De todas maneras, Niffouri subrayó que, “más allá de que en el currículum diga que estaba trabajando” como médico, “naturalmente”, entendieron que, al votarlo, “si hay incompatibilidad, esos trabajos los iba a dejar”.

Niffouri dijo que para el Partido Nacional (PN), desde lo jurídico, está claro que hay una incompatibilidad entre el cargo de presidente de ASSE y desempeñarse como médico, dada por el artículo 200 de la Constitución y la ley de ASSE (18.161). A su vez, subrayó que también está “lo ético”. “Venimos de denunciar una reforma de ASSE a nivel gerencial, por la que le aumentaron 20% los sueldos a los gerentes, que todos sabemos que son full time, diciendo que pasaron de 40 a 48 horas, y resulta que el presidente, que es el primero de todos los funcionarios de ASSE, es part-time, porque atiende en mutualistas y da clase. Es un contrasentido total”, subrayó. Insistió con que “estar part-time en el mayor prestador de salud”, que tiene 1.400.000 usuarios, “es un verdadero disparate”.

“Si quieren, que la citen, pero no amenacen con citarla”, dijo a la diaria el diputado del Frente Amplio Federico Preve, que integra la Comisión de Salud, y subrayó que Danza tiene tanto el respaldo de la ministra como el del presidente Yamandú Orsi. Además, “tiene dos informes jurídicos a favor”, y lo que hay en su contra son “dos informes periodísticos y dos opiniones”, del senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, y del presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado.

“Si es una cuestión política, el respaldo político lo tiene. Para mí esto es un ataque infame por las investigaciones que estamos haciendo sobre los gastos de ASSE en el Círculo Católico, que fueron dramáticamente exponenciales en el quinquenio pasado; y ahora que [el expresidente de ASSE Leonardo] Cipriani volvió al Círculo están tirando esto, porque no tienen cómo defenderse de lo otro”, sostuvo.

Preve dijo que sobre los informes jurídicos que lo respaldan no va a opinar porque es médico; de todos modos, tiene “plena confianza” en Danza, porque presentó un plan con “20 medidas” y tiene el respaldo del FA. “Si ellos tienen otros informes jurídicos, que los presenten”, finalizó.