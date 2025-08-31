El exsenador Charles Carrera opinó este sábado sobre la remoción del cargo del jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, por participar de una reunión de la agrupación departamental de gobierno del Frente Amplio de Río Negro y por realizar declaraciones públicas en las que señalaba algunos episodios ocurridos durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou.

“Estuvo bien cesado y se le tendría que haber llamado la atención desde el primer día. Y él tendría que haber pedido disculpas”, consideró Carrera en el programa La mañana del nuevo ritmo de Radio Rivera.

El exsenador afirmó que conoce a Solé y lo considera “un buen policía de carrera”. Sin embargo, “uno tiene que diferenciar”, acotó. Carrera consideró que un jefe de policía, “no importa si está en actividad o retirado, cuando asume la función y es nombrado, le competen todas las inhibiciones que tienen los funcionarios policiales: no puede hacer política, no puede ir a un club partidario como si fuera un militante político”. De hacerlo, debe “anunciar antes al ministro, ‘voy porque fui invitado para hacer un informe de la situación de la seguridad del departamento Rivera’”, dijo Carrera.

En ese sentido, reafirmó que “desde el primer momento se le tendría que haber llamado la atención”. Carrera señaló que, si Solé hubiera pedido disculpas en un primer momento “y se hubiera ofrecido para ir a informar a las otras colectividades políticas, el lío se terminaba”.

No obstante, respecto al mensaje que envió a la radio, consideró que fue “inadmisible”, ya que, “cuando se asume un rol tan importante como el de jefe de Policía en un departamento, uno tiene que brindar seguridad y garantías a todos”, sostuvo el exsenador.

“Si nosotros estamos tratando de buscar la verdad, a nosotros no nos sirve que la sociedad se divida como en dos barras bravas. Porque cuando estamos como dos barras bravas, hay mucha violencia y no vemos el límite. Hay ciertos límites que tenemos que respetar: la vida en comunidad, defender el progreso y el porvenir de todos”, cerró el exsenador.