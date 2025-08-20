El presidente de la Junta Departamental de Artigas, Nelton Barreda, resolvió remover de su cargo en la Comisión de Equidad y Género de la Junta a la edila del Partido Nacional de ese departamento, Graciela Echegoyen, a raíz de sus declaraciones respecto a las mujeres en la sesión del organismo del 6 de agosto, según informó el portal artiguense Clic Regional. “Hay mujeres que se merecen que las caguen a palo todos los días”, había declarado Echegoyen en la sesión de la Junta.

La edila frenteamplista de Artigas Elis Acuña denunció a su par nacionalista por realizar afirmaciones “machistas y racistas”.

Tras la difusión de sus declaraciones, y según recogieron los medios locales, Echegoyen argumentó que fue “un pensamiento en voz alta”, que “a veces uno dice las cosas en broma y la toman en serio”, y dijo que no es ni “machista ni feminista”, sino “una persona que busca ser justa”.

En las próximas horas y en atención a la decisión del presidente de la Junta, Echegoyen presentará su renuncia a la comisión y a la presidencia de ese organismo, según informó Clic Regional.

Críticas del PIT-CNT

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este martes un comunicado público en el que sostuvo que “repudia enérgicamente los dichos machistas y racistas” de la edila nacionalista. En este sentido, el texto menciona que Echegoyen también se “burló” de la “identidad afrodescendiente”, lo que constituye una “agresión intolerable” y un “acto de violencia política e institucional contra las mujeres y contra la comunidad afrouruguaya”.

El organismo de conducción de la central sindical menciona que estos dichos se suman a las recientes afirmaciones del senador nacionalista Sebastián da Silva, quien buscó insultar a su par frenteamplista Nicolás Viera llamándolo “puto de mierda”. “Son expresiones distintas de una misma matriz patriarcal, racista, homofóbica y heteronormativa que busca legitimar la desigualdad y el odio”, sentenció la central.