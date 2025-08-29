El Poder Ejecutivo resolvió subir $ 7,69 el precio por kilogramo del supergás, según lo que fijó el decreto publicado este jueves por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. De esta forma, el valor de la garrafa de 13 kilos pasará de $ 1.050 a $ 1.150.

Este miércoles, el gobierno había adelantado, con base en el informe de precios de paridad de importación, que este mes habría una “leve caída” de los precios de todos los combustibles menos de las naftas.

De todas formas, el decreto emitido por el gobierno señala que tanto la nafta Premium 97 como la Super 95 tendrán una baja de 52 centésimos el litro, por lo que bajan de 81,13 a 80,61 y de 78,72 a 78,20, respectivamente.

En el caso de los dos tipos de gasoil (50s y 10s) se fijó una suba de $ 2,06. Por lo tanto, los aumentos serán de 48,08 a 50,14 y de 55,08 a 57,14, respectivamente.

El último ajuste fue a fines de junio, y estos nuevos precios comenzarán a regir el 1° de setiembre y se extendarán hasta octubre. Esta actualización bimensual responde a una resolución del Poder Ejecutivo de actualizar mensualmente los precios en la planta de Ancap y aprobar cada dos meses el precio de venta al público.