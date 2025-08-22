Lorena Quintana, referente de la agrupación política Encuentro Nacional Cristiano, anunció este viernes a través de redes sociales su salida de Cabildo Abierto (CA). La compañera de fórmula de Guido Manini Ríos en las últimas elecciones nacionales hizo pública una carta dirigida a la Junta Nacional del partido, en la que sostiene que no se trata de una decisión “tomada a la ligera”.

Quintana, que en el período pasado fue la coordinadora del Área Programática de Salud de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, destacó “las experiencias compartidas”, así como “los ideales que nos unieron” durante su etapa en CA.

“Agradezco de corazón las oportunidades que me brindaron para contribuir al proyecto colectivo, desde el lugar de candidata a vicepresidente, así como el apoyo, el cariño y la camaradería de militantes y dirigentes. Cada aprendizaje, cada debate y cada esfuerzo compartido han dejado una huella significativa en mi trayectoria personal y han sido mi cuna política”, expresó.

Sin embargo, la excandidata a la vicepresidencia comunicó que, “por razones tanto personales como de convicción”, el grupo Encuentro Nacional Cristiano resolvió que “es momento de seguir un camino distinto”. “Reafirmo mi compromiso con los valores cristianos, democráticos y sociales que siempre han guiado mi actuación, y espero que el partido siga cosechando éxitos en su labor por el bien común”, manifestó Quintana.

No se trata del primer alejamiento que sufre el partido liderado por Manini Ríos, luego de la debacle electoral de 2024, en la que perdió más de 200.000 votos y obtuvo solamente dos bancas en la Cámara de Diputados. A mediados de mayo, el sector Espacio de los Pueblos Libres, encabezado por el teniente coronel retirado Eduardo Radaelli, también anunció su salida de CA, con una serie de cuestionamientos a la conducción política del partido.