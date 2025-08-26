“Publican 170GB de archivos de Gobierno. El lote incluye grabaciones de reuniones vía Zoom, proyectos, inventarios de servidores virtuales e instaladores de soluciones de seguridad oficiales de CERTUy”, publicó este martes en su cuenta de X Mauro Eldritch, fundador de la empresa Birmingham Cyber Arms LTD. Algunas horas después, la información fue confirmada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través de sus redes sociales.

El organismo estatal indicó que hubo un “un acceso no autorizado a un subconjunto de directorios con archivos de la institución” y que el Departamento de Tecnología de la Información y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática “han activado los protocolos de seguridad correspondientes y están realizando los controles y chequeos necesarios”. “Continuamos trabajando para fortalecer nuestros sistemas y garantizar la seguridad de la plataforma”, cierra el comunicado.

Según se informó a la diaria desde la OPP, el caso fue remitido a la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior, que es una unidad policial encargada de investigar y combatir los delitos informáticos y computacionales, y en particular de rastrear a los responsables de los ataques para identificar su ubicación y llevarlos ante la Justicia. También se resolvió presentar una denuncia ante la Justicia. Desde el organismo aseguran que “a priori parecería no haber material sensible” en los documentos filtrados.

Eldritch aseguró en su cuenta de X que los responsables del ataque son el grupo denominado “Tacuara”, al igual que sucedió en otros casos de filtraciones de información de organismos estatales, por ejemplo en el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic). Según informó El Observador, en su última filtración el grupo cerró el posteo diciendo: “No liberales – No comunistas – No el Partido Nacional. ¿Cuándo un partido político responderá a las necesidades del pueblo? ¡Heil Franco, Heil Hitler, Heil Primo de Rivera!. También amenazó con publicar información de la Cancillería: “Pronto filtraremos varios GB de mrree.gub.uy. Saludos cordiales, (canciller Mario) Lubetkin”, expresaron.