A casi dos meses de la sorpresiva suspensión del acto de asunción de las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que reveló un conflicto irremediable entre el presidente y el vicepresidente del organismo, Jaime Saavedra y Eugenio Acosta, el presidente de la República, Yamandú Orsi, aceptó este miércoles la renuncia de Acosta, la cual había sido presentada a principios de este mes.

Acosta, que fue director de Seguridad del Inisa durante la gestión de Gabriela Fulco, tuvo varias diferencias con Saavedra, extitular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. En una de las sesiones del directorio del Inisa, Acosta votó junto con el director en representación de la oposición, Ángel Fachinetti (Partido Colorado), los ascensos de tres funcionarias a distintos cargos de subdirección y coordinación de centros de reclusión de adolescentes, a pesar de la posición contraria de Saavedra.

Más allá de este episodio puntual, entre ambos jerarcas había una postura diferente en cuanto a la línea de trabajo del Inisa, sobre todo, con respecto a la priorización de los procesos educativos de los adolescentes. Saavedra, que es primo hermano de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, transmitió su voluntad de dejar el cargo en más de una oportunidad, pero fue siempre respaldado por Orsi.

Este mismo miércoles, Orsi envió a la Cámara de Senadores la venia de designación del exsecretario de la Junta Nacional de Drogas Daniel Radío como sucesor de Acosta en la vicepresidencia del Inisa. Radío forma parte del Partido Independiente, por lo que el directorio del organismo quedará conformado por solamente un representante del Frente Amplio.