El presidente Yamandú Orsi hará un nuevo viaje oficial a Europa en octubre, en esta ocasión a las ciudades de Roma, Madrid y Bruselas.

Orsi visitará Roma en el marco de la celebración del 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Día Mundial de la Alimentación, que tendrá lugar el 16 de octubre y durante la cual dará un discurso. En esa ciudad, el día 17, el presidente será recibido en el Vaticano por el papa León XIV, Robert Francis Prevost, a cinco meses de que el cardenal estadounidense que sirvió durante muchos años en Perú fuera elegido pontífice de la iglesia católica, según informó El Observador y confirmó la diaria.

En una reciente reunión con el director general de la FAO, Qu Dongyu, el papa León XIV fue invitado a hablar en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación y confirmó su participación en el evento.

La posibilidad de un encuentro con el papa fue adelantada por el obispo Heriberto Bodeant, quien se reunió hace unos días con Orsi, junto con el cardenal Daniel Sturla y el obispo Milton Tróccoli, en representación del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Uruguay. Bodeant dijo en una rueda de prensa, al finalizar el encuentro, que le solicitaron al presidente que invite al papa León XIV a Uruguay, y que Orsi se comprometió a cursar la invitación de manera formal y personal, ya que estaba en sus planes visitar al papa en una “fecha relativamente cercana”, probablemente en octubre.

El presidente también mantendrá una entrevista con el presidente italiano, Sergio Mattarella.

Posteriormente, se reunirá nuevamente con el presidente español, Pedro Sánchez, quien visitó Montevideo a finales de julio, luego de la cumbre de mandatarios progresistas en Chile, denominada Democracia Siempre. El Observador informó que también se entrevistará con el rey Felipe en Madrid, con quien compartió una cena de bienvenida para líderes internacionales en Sevilla, a finales de junio, en el marco de la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo Sostenible.

Orsi también viajará a Bruselas para reunirse con autoridades de la Unión Europea, cuyo Parlamento ratificaría este año el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, cuyas negociaciones concluyeron en diciembre pasado.