En una reunión que duró más de lo previsto, este martes el presidente Yamandú Orsi recibió a su par de España, Pedro Sánchez, en la Torre Ejecutiva, pocas horas después de la cumbre de mandatarios progresistas en Chile, denominada Democracia Siempre. Luego de la reunión bilateral, ambos mandatarios brindaron una conferencia de prensa.

Orsi señaló que con Sánchez firmaron “algunos convenios”, en una línea “que se continúa, de muchos años”, en la relación entre ambos países. “Si bien hoy les dimos forma a algunos acuerdos concretos, se podrán imaginar que la agenda de temas que nos convoca siempre es bastante más amplia: desde los temas más macro, de la futura relación más intensa y más íntima entre el Mercosur y la Unión Europea [UE], hasta temas bastante más terrenales y concretos, que se terminarán de definir en estos días, como, por ejemplo, la libreta por puntos y el ejemplo de la autoridad en el tráfico de España, que a nosotros nos viene ayudando y mucho”, indicó.

En concreto, el presidente uruguayo dijo que algunos de los acuerdos firmados con el mandatario español están vinculados con la “cooperación consular, escuela diplomática, cooperación en igualdad de género y cooperación a nivel cultural”. Además, subrayó que también acordaron sobre algo que el gobierno uruguayo está buscando “hace mucho tiempo”, relativo al “ámbito de seguridad y la lucha contra la delincuencia”. “Como todos se imaginan, esto es el cierre de una larga conversación y de encuentros, a veces vía comunicación a distancia, entre nuestros equipos y los de España”, subrayó Orsi.

Por su parte, Sánchez agradeció “la hospitalidad y la amistad del pueblo uruguayo para con España” y resaltó que es una relación de pueblos “unidos por la historia, la cultura y la lengua”. Luego mencionó a “referentes uruguayos muy presentes en la cultura española, desde gigantes de la literatura como Mario Benedetti” o también de la música, “como Jorge Drexler”.

“Nuestra relación es intensa y descansa también en la memoria de miles de españoles que encontraron aquí su nueva patria, que hicieron de este país su casa. De hecho, Uruguay es el país con una mayor presencia de emigrantes españoles en relación con su población total”, subrayó Sánchez. El mandatario español dijo que esa reflexión es “particularmente valiosa en los tiempos actuales”, porque “algunos, en su afán por inventar pasados imaginarios, omiten algo fundamental para entender las sociedades del siglo XXI”. “Y es que no hace tanto tiempo eran los nuestros, los españoles y españolas, los que buscaban progreso y libertad que no encontraban en nuestro país en otros países como Uruguay, y cruzaban un océano para llegar a otro continente. Así que nunca olvidemos de dónde venimos ni tampoco lo que fuimos, porque si lo hacemos, no sabremos ni quiénes somos ni a dónde queremos llegar como sociedad”, subrayó.

Acuerdo entre el Mercosur y la UE y visita a Lucía Topolansky

Luego de resaltar los acuerdos firmados junto con Orsi, Sánchez subrayó que, en materia económica, le gustaría reiterar el mensaje que más temprano trasladó “a las empresas españolas y uruguayas”, en un encuentro para empresarios en el hotel Radisson. Dijo que se necesitan “reglas claras y mecanismos multilaterales eficaces para resolver las legítimas diferencias” que puedan tener en materia comercial.

“Y en este contexto, tanto el presidente [Orsi] como yo mismo, hemos vuelto a compartir la necesidad imperiosa, máxima, de culminar el acuerdo de la UE y el Mercosur, que puede cerrarse y entrar en vigor lo antes posible. No sólo por lo que representa, que es nada más y nada menos que la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo, sino por el mensaje de apertura que traslada, precisamente ahora, en un momento de ensimismamiento, de confrontación y de guerra comercial, como estamos viendo por parte de otras administraciones”, subrayó.

Por último, Sánchez resaltó la figura del “querido [José] Pepe Mujica”, un “referente moral”, e informó que más tarde tendría “el honor” de reunirse con Lucía Topolansky, esposa del fallecido expresidente, “y compartir con ella algunas reflexiones”. “Y, además de transmitirle el pésame, lógicamente, por la reciente pérdida de su marido, le quiero trasladar la gratitud y la profunda admiración de toda la sociedad española, por encima de las afinidades ideológicas que puedan tener los españoles, por la figura de su compañero de vida. El legado del Pepe sigue más vivo que nunca en aquellos para los que siempre fue un referente y una brújula, y vamos a seguir trabajando por defender y avanzar en los valores e ideales a los que dedicó su vida”, finalizó.