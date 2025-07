La imagen del presidente de España, Pedro Sánchez, caminando sobre tierra mojada mientras que a su lado una persona le sostiene un paraguas para que no se moje no se ve todos los días. Esto es porque, en el marco de su paso por Uruguay, el mandatario español visitó a la exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, que ahora recibe a los visitantes con un cartel de madera en su entrada, que tiene tallado el nombre “La Puebla”.

La llegada de Sánchez a la chacra estuvo demorada; antes había estado en una conferencia de prensa con el presidente Yamandú Orsi en la que anunciaron una serie de convenios que firmaron. Una vez arribado, entró a la casa de Topolansky y también de José Mujica, y estuvieron reunidos alrededor de 40 minutos.

Si bien se retiró sin hacer declaraciones –aunque sí saludó brevemente a la prensa–, debajo del alero de la entrada de la casa, Topolansky dijo a los medios presentes que se trató de “una reunión de amistad más” y que ella conoció a Sánchez durante el último gobierno del Frente Amplio (FA), cuando en 2018 fue a la XXVI Cumbre Iberoamericana en Guatemala, en lugar del exmandatario Tabaré Vázquez.

“Estuvimos hablando generalidades, porque fueron unos minutos. Me preguntó qué estaba leyendo y hablamos un poco del panorama de este continente. Hablamos de las lecturas últimas que había hecho Pepe, y me dijo que en España estaba muy presente y demás cosas que yo ya sabía porque he recibido miles de cartas, muchísimas”, relató.

Sobre cómo valora la visita de Sánchez a América Latina, en el contexto de la cumbre Democracia Siempre llevada adelante en Chile, Topolansky opinó que “si España no se ocupa de Latinoamérica, que es el territorio con más gente que habla en español, es porque no tiene visión histórica; tiene que ocuparse”. “Él dice que vino siete veces a Latinoamérica, es fundamental, culturalmente es lo más próximo que tiene Latinoamérica”, mencionó.

Consultada sobre si en el contexto actual mundial, en su opinión, las democracias están en riesgo, la exsenadora resaltó que, a diferencia de otros países, en Uruguay “somos privilegiados”. “Yo creo que acá tenemos una estabilidad que no la tiene Bolivia, no la tiene Perú, Colombia no sé si la tiene, no la tiene Venezuela, Centroamérica todavía anda a los viandazos. Y ahora Norteamérica anda distorsionando todo el comercio del mundo”, remarcó.

Agregó que este lunes almorzó con la embajadora de Canadá en Uruguay, Carmen Sorger, y dijo que la diplomática le transmitió que “la frontera con Estados Unidos pasó de ser una cosa a ser otra”. “Entonces, eso es un horizonte completamente nuevo. Por lo menos yo no lo recuerdo en los 80 años de vida que tengo”, expresó.

En la conferencia de prensa que Orsi dio junto con Sánchez, este último dijo que “el legado de Pepe sigue más vivo que nunca” y que seguirá trabajando “por defender y avanzar en los valores e ideales a los que dedicó su vida”. En cuanto a esto, Topolansky destacó, en primer lugar, que “si había alguien que no le gustaba” la palabra “legado” era a Mujica; no obstante, apuntó que “cada uno tiene un papel en la vida” y que cree que “lo que él sintió como más importante fue el día que dieron el resultado de las elecciones”. “[Con] el triunfo del FA y la votación que tuvimos como sector, dijo: ‘Bueno, ahora me voy tranquilo, los compañeros cumplieron’”, manifestó.

Lucía Topolansky, luego de la reunión con Pedro Sánchez. Foto: Alessandro Maradei

Para Topolansky, descartar el proyecto Neptuno y las nuevas obras “es un camino serio”

Entre otros temas, Topolansky también habló sobre la decisión del gobierno de descartar el proyecto Neptuno y las posteriores repercusiones políticas, y dijo que le sorprendió cuando escuchó al exsubsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla decir que la definición implica “un retroceso en un tema que debería ser política de Estado”.

“No, no era una política de Estado”, afirmó Topolansky, y continuó: “¿Saben por qué no? Porque esto se firmó tres o cuatro días antes de que el gobierno terminara sabiendo que el gobierno entrante no estaba de acuerdo. No, política de Estado es una cosa convenida, no se convino esto”.

Topolansky remarcó que para ella “lo más importante” es “resolver el problema del agua” y que la decisión tomada por el gobierno “es un camino serio”. “No creo en eso que se dice que lo hicimos ni por razones ideológicas ni por sacarnos las ganas. Se han dicho cosas muy superficiales”, consideró.

Daniel Radío “es esa gente” que “no puede tener enemigos”

Por otro lado, con relación a las diferencias públicas entre el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, y el director Eugenio Acosta sobre el rol de la institución en la rehabilitación de adolescentes en conflicto con la ley, Topolansky remarcó la relevancia de que “haya estabilidad en la dirección” del instituto y que le parece “acertada” la resolución de Orsi “de hacer un cambio si no funciona”, que sería remover a Acosta y asegurar la permanencia de Saavedra.

En caso de quedar vacante, el gobierno le ofreció el cargo al exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas Daniel Radío. Topolansky valoró que el doctor “es una persona que trabajó muy bien en el tema de adicciones de drogas, cuando estuvo dirigiendo el Instituto [de Regulación y Control del Cannabis”. “Desgraciadamente, los centros de reclusión tienen vinculación con eso, y conocer ese tema es un aspecto muy importante”, acotó. Además, destacó que el carácter de Radío tiene que ver con “esa gente que uno dice: ‘Esta persona no puede tener enemigos’”.