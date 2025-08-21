La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, se encuentra de licencia médica desde el lunes 11 de agosto por temas de estrés laboral, según informó Búsqueda y confirmó la diaria con fuentes del directorio del ente estatal.

Según supo la diaria, tanto el 11 como el 18 de agosto hubo reunión de directorio, y Cabrera no participó en ninguna de las dos instancias por encontrarse de licencia. La misma fuente indicó que hasta ahora no ha habido una notificación sobre cuándo podría volver.

Búsqueda informó que Cabrera tuvo conversaciones con integrantes del gobierno en las que, en primera instancia, puso en duda su continuidad en el cargo. Si bien en ese momento no presentó una renuncia, había dado a entender que la decisión estaba tomada.

Asimismo, el mismo medio consignó un mensaje en un grupo de Whatsapp de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE, en el que uno de los integrantes escribió: “Por estas horas se habla de la renuncia de la presidenta de UTE. Aún no tenemos confirmación de que se haya oficializado”.

Las fuentes consultadas por Búsqueda indicaron que en los últimos días Cabrera transmitió que no descartaba volver a la presidencia de UTE.

Telenoche informó que el Ministerio de Industria, Energía y Minería ya busca a un posible sucesor de Cabrera, sin embargo desde la cartera señalaron a la diaria que no hay información sobre una posible renuncia de Cabrera y tampoco sobre una fecha de regreso a su puesto de trabajo.