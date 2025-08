La inminente interpelación al titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), todavía no tiene fecha; formalmente se presentaría el martes, pero en la previa ya está tomando bastante temperatura.

Quien impulsa la interpelación, el senador blanco Sebastián Da Silva —junto con sus correligionarios y el apoyo de los colorados—, escribió en su cuenta de X que “para evitar cualquier tipo de trapisonda, intento de cancelación o chicana berreta previo o durante la Interpelación a Fratti” es que renunció a la Comisión Fiscal de la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales. “Nunca estuve vinculado al objeto de la interpelación, ni tengo relación alguna con el mismo, pero la posibilidad de [que] se exponga innecesariamente a profesionales del rubro, me obliga a [dar] este paso. Quien nada debe, nada teme”, sostuvo.

Esto fue contestado por el senador del Frente Amplio (FA) Aníbal Pereyra, que en la misma red social escribió: “Ninguna trapisonda, senador. Se lo dijimos desde el principio en la comisión y en la cara: como senador tiene la obligación, por el artículo 12 literal h del reglamento, de declarar su vínculo que claramente tiene en la transacción de campos, en la pulpería y en la comisaría”.

A su vez, Fratti fue consultado en rueda de prensa por el pedido de interpelación. Recordó que fue a principios de junio que asistió a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado por este tema, junto con las autoridades del INC, pero no sabe “si fue útil”, porque “todo el mundo salió repitiendo lo mismo que había dicho antes” y estuvieron “ocho horas explicando”.

Fratti agregó que espera que en la interpelación “quede claro cuáles son los modelos de país” y si se quiere o no tener el INC, porque, “en definitiva, la discusión de fondo es esa”. “La interpelación es un argumento para discutir cosas mucho más profundas: si tiene que existir o no Colonización. Esto se discute desde que se creó la ley de Colonización [11.029, de 1948], y cada tanto resurge”, insistió. Recordó que cuando era vicepresidente de la Federación Rural del Uruguay (en el período 1999-2004), “había algunos que decían que Colonización había que cerrarlo porque no vale la pena la inversión que se hace para tan poca gente”.

“Pero hay otros que tenemos otra mirada, que creemos que hay que preservar la herramienta. Eso no quiere decir que no haya que revisar no sólo los procedimientos, sino la distribución de tierras que hace Colonización, que es una cuestión aparte. El tema es que si no tenés la herramienta, no podés modernizar nada”, finalizó.

Siguiendo con las idas y vueltas: Da Silva le contestó a Fratti. En diálogo con la diaria, el senador blanco subrayó que el ministro va a tener que responder a las preguntas que le haga el Senado, y si quiere “hacer un ateneo sobre la vigencia de Colonización” e invitarlo a él “de panelista”, no tiene “ningún problema”. “Pero esto es sobre la compra de María Dolores, si se hace cargo o no del gasto que va a generar para el erario público”, acotó. Da Silva aclaró que Colonización no está en discusión, de hecho, él presentó “varios proyectos de ley” para mejorar el instituto, hace “un seguimiento diario” de su funcionamiento y los colonos le plantean “situaciones de todo tipo”. “Pensar sobre la vigencia de Colonización en un país como este es perder el tiempo”, subrayó.

Da Silva insistió con que el objeto de la interpelación será la estancia María Dolores, “su conveniencia, su legalidad y su oportunidad”, y dijo que Fratti “está acostumbrado a sacarla al outball”, pero espera que en esta instancia no lo haga. Por último, el senador blanco dijo ayer temprano que estuvo en María Dolores, “viendo cómo estaba”.

Presidente del INC: “Por algo en el período anterior se compraron tan pocas tierras”

A todo esto, el presidente del INC, Alejandro Henry, señaló a la diaria que los primeros días de la próxima semana levantarán las observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas a la compra de María Dolores, en base —entre otras cosas— a un informe “de la mesa de abogados ampliada” del INC, y así estarán en condiciones “de ratificar la compra”. “Estamos esperando que lleguen los informes, vamos a tener el respaldo jurídico que pedimos, y ratificaremos la compra”, insistió.

En cuanto a la interpelación, Henry dijo que él también acudirá al Senado junto con Fratti, y contestará “todas las preguntas que tengan”. Además, siguiendo la línea de Fratti, dijo que la interpelación se basa en que hay senadores “que no comparten esta política”, que piensan distinto al FA, y “por algo en el período anterior se compraron tan pocas tierras” por parte del INC, pero, para el oficialismo, el instituto “cumple un rol muy importante”. “Y es lo que vamos a ir a contar al Parlamento, no tenemos mucho más para decir”, acotó.

“Creo que hay demasiada virulencia para un tema que está demasiado claro: hay una fuerza política que piensa una cosa, otra fuerza política que piensa otra, y hoy está en el gobierno la que piensa de una manera, y está actuando de acuerdo a lo que dijo que iba a hacer en el programa de gobierno: comprar 25.000 hectáreas y reforzar la lechería para que no nos pase lo que está pasando, que se cierran plantas y quedan trabajadores sin empleo”, finalizó.