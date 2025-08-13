La alcaldesa del Municipio E, que abarca los barrios Carrasco (norte y sur), Punta Gorda, Malvín (norte y sur), Buceo, Unión y La Blanqueada, la nacionalista Mercedes Ruiz, se refirió a la situación de la limpieza en el territorio. En una entrevista con radio Monte Carlo dijo que la basura en el entorno de los contenedores es uno de los “temas principales” en el territorio y comentó que, si bien no tuvo una reunión privada con el intendente Mario Bergara, “sí se me ha comunicado que se ha hecho ya una licitación para la compra de contenedores intradomiciliarios, que es lo que necesitaríamos acá en esta zona, que somos barrio jardín, no hay tantos edificios, sino más bien casas en toda la zona”.

“Estamos esperando eso. Ojalá se dé, y que, además de que se dé, el servicio se cumpla, que cuando se sacan los intradomiciliarios la intendencia cumpla en levantarlos, como pasa en Canelones, que funciona, esperemos eso”, señaló la alcaldesa, quien, consultada sobre si se notaba algún cambio en la gestión de los residuos tras la asunción de Leonardo Herou como director de Desarrollo Ambiental, respondió: “La verdad que sí, que se está notando, la verdad que sí. Algún hurgador siempre hay que tira para afuera, pero sí se ha notado un cambio, la verdad que no puedo negarlo, está más limpio”.

Reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro

Ruiz solicitó una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, por la situación de robos en Carrasco Sur y por la inseguridad en Malvín Norte: “Está Boix y Merino, que es zona roja. El narco está metido ahí y hay situaciones de mucho peligro. Hay gente trabajadora, niños que van a la escuela, adolescentes que estudian, y a las cinco de la tarde se tienen que encerrar en su casa porque no pueden salir porque las balas vuelan para todos lados”, graficó.