La semana pasada se desató una polémica entre el oficialismo y la oposición, luego de que el senador del Partido Nacional (PN) Javier García afirmara que la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, había planificado un presupuesto de 200.000 dólares para la contratación de artistas nacionales en el marco de la conmemoración de los 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo, que se llevará a cabo el 25 de agosto. Finalmente, este evento fue postergado.

Cosse asoció las críticas, provenientes en su mayoría del Partido Nacional, a los “graves problemas internos” del partido blanco. Estos dichos no cayeron bien en el senador nacionalista Javier García, uno de los primeros en hacer referencia al gasto que implicaba el evento, y el viernes describió a Cosse como “no republicana” y la tildó de “gastadora compulsiva”. “Todo lo que toca Cosse lo funde, tiene esa compulsión por el gasto faraónico”, había señalado el senador.

En ese marco, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) emitió un comunicado en el que califican de “irrespetuosas” las expresiones públicas realizadas por “representantes de uno de los partidos de la oposición”, que “significan inadmisibles agresiones a la persona y a la investidura institucional de la vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cosse”. Consideraron que estos dichos “contravienen el marco de valores de diálogo y conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias”.

Para los senadores, la conmemoración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia y la de los 100 años del Palacio Legislativo, “debe ser una instancia de unidad, celebración democrática y reconocimiento institucional por encima de cualquier diferencia partidaria o personal”. “El centenario del edificio del Palacio Legislativo debe ser una oportunidad para celebrar la democracia, su historia y sus símbolos, con altura, respeto y sentido republicano”, afirmaron.

Explicaron que, para organizar esta conmemoración, se inició un proceso de trabajo interpartidario en la Comisión Administrativa, que integra ambas cámaras, en la que “se analizó un cronograma con las diferentes actividades que podrían realizarse”.

En el comunicado, los senadores hicieron un llamado al “respeto de nuestra institucionalidad republicana, base de nuestro sistema democrático”. La vicepresidenta repostéo una publicación de X de la cuenta del FA que contiene esta declaración y escribió: “Gracias”.