Este viernes fueron intervenidos quirúrgicamente el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y el gerente general, Federico Martiarena, debido a los politraumatismos sufridos en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del jueves, mientras viajaban en una camioneta del organismo.

Los jerarcas estaban acompañados por el conductor, de 52 años, y otros dos funcionarios de ASSE, de 44 y 46 años, con quienes regresaba de la ciudad de Melo en el marco de una recorrida por la región este. El siniestro ocurrió en el kilómetro 245 de la ruta 8, entre las localidades de Varela y Pirarajá, en el departamento de Lavalleja. La Policía Caminera investiga las causas del choque entre los dos vehículos, que circulaban en sentido contrario.

ASSE informó este viernes que, tras el accidente, los cinco funcionarios fueron trasladados de forma inmediata al centro asistencial más cercano para ser evaluados. Posteriormente, fueron derivados al hospital de Treinta y Tres y luego a Montevideo. En ese sentido, a Danza, quien sufrió un traumatismo de tórax sin fractura, se le realizó un drenaje de tórax que resultó satisfactorio. El presidente del organismo permanecerá en observación por un período de entre 48 y 72 horas, indicó ASSE.

Por su parte, Martiarena “sufrió una luxofractura de un dedo de la mano que requirió cirugía” y “cuatro fracturas costales sin realización de tratamiento quirúrgico”. Además, se le realizó una “curación especial en block quirúrgico debido a un escalpe en una de sus piernas”.

Ambos jerarcas “se encuentran en observación y evolucionando de manera favorable”, informó el organismo, que agradeció “la rápida y oportuna actuación de los equipos asistenciales de todos los centros de salud que intervinieron y la importante asistencia de la Policía Caminera”.

El conductor del auto con el que chocó la camioneta de ASSE tiene 39 años y también resultó politraumatizado, por lo que fue atendido en un centro de salud privado de Treinta y Tres.