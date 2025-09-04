El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, dijo en Desayunos Informales que le planteó al presidente Yamandú Orsi tres puntos que para su partido son centrales de cara a la discusión presupuestal. Dijo que notó “receptividad” por parte del presidente, y que si bien las iniciativas no vinieron en “el mensaje inicial” del presupuesto, “pueden venir en el mensaje complementario”.

Más tarde, en diálogo con Canal 5 y VTV, detalló que le planteó a Orsi, en primer lugar, “que se contemple a los deudores que están enganchados en el clearing”, en segundo lugar, “ponerle límites a la forestación”, y en tercer lugar, más dinero para los salarios de las Fuerzas Armadas (FFAA). “Creemos que la mejora salarial al personal militar es insuficiente, vamos a buscar mejorar ese aumento, sobre todo para los sectores más postergados de las FFAA que vienen siendo relegados permanentemente”, señaló.

En Desayunos Informales, Manini Ríos acotó: “Nosotros no queremos decir ‘si no nos apoyan esto, no te votamos esto otro´, pero claramente, si nosotros vamos a actuar con amplitud y con seriedad en el presupuesto, entiendo yo que va a haber una reciprocidad para contemplar estos aspectos que estamos planteando”, evaluó.

Por otro lado, Manini Ríos aseguró que coordinó con el diputado cabildante Álvaro Perrone la postergación de la investigadora por la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización de la estancia María Dolores. Afirmó que “se va a votar la investigadora” pero que en este momento, con la discusión presupuestal, eso no era prioritario.

Sobre la molestia que generó en el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente la decisión de Cabildo de votar junto al Frente Amplio en este tema, Manini Ríos consideró que “hay una suerte de desubicación de otros actores políticos que pretenden que CA actúe a rueda de lo que ellos quieren y cuando quieren”. “La oposición está herida porque no pueden obligarnos a hacer lo que ellos quieren que hagamos, pero entendemos que nosotros tenemos la libertad para actuar como queramos”, sentenció.