El Ministerio de Defensa Nacional, ante el atentado contra la fiscal del Corte, Mónica Ferrero, accionó a la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional para que analizara “las esquirlas y el iniciador de lo que fuera uno de los artefactos que allí estuvieron”, explicó en una rueda de prensa la titular de la cartera, Sandra Lazo, quien participó este lunes en la reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, el ministro del Interior, Carlos Negro, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Mario Layera, y la propia Ferrero.

De las primeras evaluaciones surgió que el tipo de artefacto “no es utilizado por el Ejército Nacional”, por lo que se desconoce dónde pudo haber sido obtenido. “Hoy lamentablemente tenemos un crimen organizado que opera y obtiene… hoy hay mil maneras de obtener este tipo de artefactos”, señaló Lazó, y apuntó “que hay que trabajar mucho” en la regularización del armamento. “Es una de las medidas que seguramente se tendrá que tomar”, consideró.

A raíz del atentado contra la fiscal, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone planteó que las Fuerzas Armadas deberían encargarse de la seguridad de jueces y fiscales, al considerar que se trata de un hecho de “seguridad nacional”. Consultada sobre si el Ejército debería tener más participación en el combate al crimen organizado, Lazo sostuvo que “el Ejército es parte de la defensa nacional, no es parte de la seguridad pública”. En ese sentido, señaló que “los roles son bien diferentes”, pese a que “en algunos espacios trabajamos muy en conjunto”, como en la guardia perimetral de las cárceles.

La ministra aseguró que esa posibilidad está “absolutamente fuera de la mesa, porque son roles diferentes”, y consideró que es “una discusión que no tiene sentido traerla al caso”. La misma lógica, acotó, aplica para la custodia de jueces y fiscales, “salvo que haya un cambio y se nos requiera desde otro lugar, pero entendemos que no”. Lazo sostuvo que la Policía Nacional “cumple su rol y cada uno de nosotros tiene su propio modo de encarar el tema de la seguridad personal de los espacios críticos”.

La ministra evaluó como “muy buena” la reunión de este lunes en la Torre Ejecutiva, en la que el presidente respaldó la actuación de los ministerios y se planteó la “necesidad de pensar estratégicamente, juntos, cómo combatimos algo que tiene que estar en [la consideración de] toda la sociedad”. “Toda la sociedad, de alguna manera, debe tomar conciencia de cuál es el momento histórico que estamos viviendo, de cuáles son las permeabilidades que tiene el Estado con respecto al crimen organizado”, afirmó.