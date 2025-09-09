En la sesión de este martes, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores trató los pedidos cruzados entre oposición y oficialismo para analizar si cabe aplicar el artículo 115 de la Constitución, por el que se puede corregir o hasta suspender a un legislador. Las solicitudes se dieron por el cruce que tuvo lugar al final de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, entre el senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera y su par blanco Sebastián da Silva, que terminó con el último lanzando un insulto homofóbico hacia el legislador oficialista luego de que Viera lo acusara de ser “parte de la mayor estafa” a los uruguayos, en referencia a Conexión Ganadera. El FA pidió estudiar la aplicación del 115 para Da Silva y luego la oposición solicitó lo mismo pero con Viera.

Este martes, el senador colorado Andrés Ojeda, vicepresidente de la comisión, anunció en su cuenta de X que “se votó por unanimidad el archivo de los pedidos de sanción realizados en el marco del artículo 115 de la Constitución por los hechos ocurridos en la interpelación al ministro Fratti”, y este miércoles el Senado “votará el archivo definitivo”.

El senador frenteamplista Sebastián Sabini explicó a la diaria que se pidió el archivo porque “no iba a prosperar ninguno de los dos” recursos, y “entendimos que era inconducente”. “El tema no daba para más y entendimos que había que superar el episodio”, señaló.