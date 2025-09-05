El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, visitó ayer Florida donde se reunió con el intendente del departamento, Carlos Enciso, con los ediles de la Junta Departamental y también con organizaciones sociales, vecinos y productores de Casupá, donde el gobierno prevé construir una represa, cuyas obras comenzarán en 2027. Ortuño estuvo acompañado del subsecretario Oscar Caputi y directores de Aguas, Calidad y Evaluación Ambiental y Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente (MA).

El ministro señaló a los medios presentes que fue una “jornada de escucha” acerca de “las distintas inquietudes, los distintos planteos”, y se trató de una “oportunidad de informar en el estado de situación que está el proyecto” de construcción de la represa, así como el tiempo previsto para trabajar en la obra. “Tenemos tiempo para atender todas y cada una de las situaciones que se han planteado en un proceso en el que va a haber información, va a haber instancias de participación”, apuntó. En ese sentido, dijo que desde la semana que viene los técnicos del MA y de OSE irán a Florida.

“El mensaje que hemos transmitido es: esta es una obra y un proyecto de importancia nacional, largamente recomendada por los técnicos y los especialistas, [está] comprobada su necesidad por la última crisis hídrica; pero tiene que ser de beneficio también para la localidad y para el departamento”, subrayó.

Ortuño aseguró que el proceso de evaluación del impacto ambiental “va a tomarse los tiempos necesarios”. Al respecto, señaló que desde el MA y la OSE “por lo menos [llevará] un año” de “actualización” y de realización de los estudios de impacto ambiental.

Además de esto, el ministro dijo que no sólo se van a trabajar en estos estudios, sino que también se van a “establecer medidas de compensación, de remediación, de preservación y de atención de las situaciones que sean afectadas” en la zona para los vecinos.

Ortuño destacó que el proceso de la obra “tiene que tener escucha, participación y un diálogo fluido y permanente con las autoridades locales”, por lo que destacó de forma positiva la reunión con Enciso y con los ediles. Aseguró que en Casupá están iniciando “un camino de participación, de información”.