Este jueves, la Unión Ferroviaria (UF) emitió un comunicado para expresar el pésame a los familiares y amigos de la persona que falleció en la madrugada del miércoles mientras se desplazaba en una moto y recibió el impacto de una formación que circulaba hacia el norte con 26 vagones vacíos en un cruce cercano a la estación de Florida. “Queremos enviar nuestro respaldo al conductor del tren afectado y a todos los trabajadores que les tocó intervenir de una manera u otra en este lamentable suceso”, manifestaron.

El sindicato adelantó que “continuará bregando por aumentar los sistemas de seguridad en toda la red ferroviaria nacional”. Su titular, Washington Sánchez, dijo a la diaria que esta red está compuesta por la línea Montevideo-Rivera “que está cortada al medio porque faltan unas obras en la zona de Paso de los Toros, sobre todo el puente ferroviario”; el tramo Montevideo-Paso de los Toros donde circula el tren de UPM para transportar celulosa; el recorrido Tacuarembó-Rivera con un servicio de pasajeros de AFE los lunes y los viernes, y el tramo Montevideo-Minas, por donde circula el transporte de portland de Ancap.

Sobre la siniestralidad, indicó a este medio que se registraron “entre diez y 12 episodios” en todo 2025. “Podemos sumar los dos que ocurrieron ahora, en enero, uno en Rivera y otro en Florida. Lo que sí estamos viendo y nos preocupa bastante es que la gran cantidad de accidentes ferroviarios que terminan con alguna fatalidad son en el interior del país”, expresó. En ese sentido, exhortó a “ponerle un poco de atención” a las campañas publicitarias de prevención para “intentar que sean más homogéneas y puedan llegar a la territorialidad”.

“No sabemos bien a qué se debe. Probablemente, en lugares donde hay mucha visibilidad, están alejados y hay poco tránsito, la gente se termina confiando un poco más y es donde terminan ocurriendo este tipo de incidentes”, acotó. El sábado 25 de enero de 2025, dos policías de 31 y 37 años fallecieron luego de que la camioneta de la Dirección de Seguridad Rural en la que circulaban fuera embestida por un tren, en Durazno. También el año pasado, en febrero, un mismo tren protagonizó dos siniestros en las vías del Ferrocarril Central en menos de 24 horas: “Lo que tienen en particular los accidentes ferroviarios es que terminan con lesiones graves o, en algún caso, fatales”, evaluó el presidente de la UF.

Desde la UF reclaman que el MTOP desarrolle un estudio de peligrosidad en cruces ferroviarios

De acuerdo con Sánchez y en línea con un reclamo de “hace mucho tiempo” del sindicato, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) debería “establecer, en la medida en que van ocurriendo accidentes de tránsito, un estudio en determinados pasos a nivel de la peligrosidad de los mismos y rever la cantidad de seguridad que le estamos poniendo”. Informó que en los tramos del Ferrocarril Central el relevamiento se realizó conjuntamente a su construcción y es preciso analizar puntos donde se reiteran los accidentes, pero en los tramos que no están vinculados hay que hacerlo “ya” porque “no está actualizado y en algún caso hasta falta alguna condición de seguridad”.

“Consta de una medición de cuántos vehículos pasan por minuto en el lugar, sumado a la visibilidad a ambos lados de la vía, el ancho de calle. Es un estudio bastante completo que se realiza a nivel ferroviario y que da un índice de peligrosidad que puede ser bajo, medio o alto”, acotó. Dijo que, en relación a los resultados que arroje el estudio, se establecen las medidas de seguridad para cada uno de los cruces y ejemplificó que en un valor alto “ya hay que evaluar la posibilidad de hacer un paso a desnivel”.