Al mediodía de este martes, con la presencia del presidente de la República y en el salón de actos de la Torre Ejecutiva, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) firmarán un convenio a través del cual el Ejército brindará actividades educativas para jóvenes privados de libertad. Se trata de un plan piloto en el que se espera que participen entre 20 y 30 adolescentes bajo la tutela del instituto. Se estableció como requisito que quienes participen estén por cumplir la mayoría de edad o ya la tengan.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo del presidente Yamandú Orsi –quien se hará presente en el acto de firma–, recibió cuestionamientos del oficialismo. El sector Casa Grande, concretamente, valoró a través de un comunicado como “un grave error” la propuesta. En el mismo mensaje emitido la semana pasada, el espacio liderado por la senadora Constanza Moreira llamó a dar “un debate profundo y democrático sobre el rol de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la sociedad actual y sobre la pertinencia de su creciente involucramiento en áreas que no les son propias”.

En la misma línea, el comunicado profundizó que “programas como este” tienden a “ampliar y justificar el rol de una institución cuya función debería ser revisada críticamente”. Consultado por la diaria, el dirigente de Casa Grande Juan Pablo Perrachón indicó que el mensaje hecho público tiene que ver con “una postura histórica” del sector que apunta a la “reducción” de las FFAA y a la pretensión de que estas “cumplan específicamente” con las tareas para las cuales fueron creadas.

El dirigente reconoció que no se ha “discutido” a la interna de Casa Grande la posibilidad de llevar este planteo al congreso del Frente Amplio (FA) que se realizará en setiembre. Sin embargo, enfatizó que la iniciativa que se está impulsando no está en el programa de gobierno de la coalición de izquierda y el congreso debería ser una instancia de “balance” en ese sentido. “Me parece que está bueno discutirlo en el congreso y también en la Comisión de Programa”, opinó a nivel personal Perrachón.

Como antecedente, en el período pasado un convenio de similares características entre el MDN y el Inisa generó reparos en legisladores del FA, que realizaron un pedido de informes. “Claramente, la función del MDN no es educar adolescentes, eso está clarísimo. Eso es lo que en principio hay que aclarar”, afirmó al respecto el entonces diputado emepepista Sebastián Sabini.

¿Discusión sobre las FFAA en el congreso?

Fuentes del Partido Socialista (PS) señalaron a la diaria que el rol de las FFAA “es un tema que puede estar en la discusión” durante el congreso de setiembre. Si bien tampoco ha habido un debate interno al respecto, se sostiene que el partido mantiene una “posición histórica de revisión” de las FFAA que tiene como origen la visión de su principal fundador, Emilio Frugoni.

“La [idea] de Furgoni era eliminar las Fuerzas Armadas; ahora no es esa, es revisarlas, ver su utilidad y su peso [en el Estado]”, explicó una fuente socialista. Asimismo, remarcó que “toda discusión” de este tipo en el congreso del FA “es buena”, y subrayó que la incorporación o no de este tema en la discusión “dependerá” de lo que tanto sectores como militantes “empujen”.

Por otra parte, la diputada Tatiana Antúnez explicó a la diaria que el Partido Comunista del Uruguay (PCU) entiende que “hay muchos elementos que hacen a la vida de la defensa nacional sobre los que se debe reflexionar, y más en los tiempos que corren”. “Nunca puede ser ingenua la discusión sobre la defensa nacional; no nos debemos ahorrar el debate para nada”, profundizó la representante.

“En términos de las relaciones internacionales, estas discusiones no quedan aisladas de lo que pasa en el mundo y en particular en el continente”, subrayó también Antúnez. En conclusión, remarcó que le parece que “está bien que estos temas se puedan seguir profundizando desde la fuerza política con sensibilidad e idoneidad”. “A veces es difícil desde la izquierda poder hablar de estos temas, [pero] también es necesario, porque, entremedio, se toman definiciones a nivel del gobierno y de la política internacional que nos obligan a tomar postura”, agregó.

Desde el sector El Abrazo se reivindicó el hecho de que el Ejército está “sobredimensionado” y se recordó el alineamiento con la idea de “disminuir” el gasto en defensa. “Gastamos casi dos puntos del PIB en Defensa entre la Caja Militar y lo que gasta el Ministerio [de Defensa Nacional]”, puntualizó el diputado Alejandro Zavala. El legislador comentó que el espacio se aliena más “como criterio general” al hecho de tener “menos efectivos” pero “más tecnificados”.

Recordó que discusiones de este estilo se dieron en el marco de la votación de la Ley Orgánica Militar en 2019 y agregó que desde El Abrazo la visión que se sostiene tiene que ver con que las FFAA “sólo se encarguen de la seguridad externa”. “Hay toda una reflexión teórica y práctica sobre cuáles son las cosas que se les puede pedir a las Fuerzas Armadas que me parece que tiene que ser parte del debate de la izquierda; cada vez que se atraviesa en los espacios programáticos es una cosa que hay que mirar”, opinó Zavala sobre la eventual presentación del tema en el congreso del FA.

Una visión distinta

El Movimiento de Participación Popular (MPP), al cual pertenece el presidente de la República, mantiene una visión distinta con relación a la posibilidad de que el rol de las FFAA sea discutido en el congreso del FA. Uno de sus dirigentes más activos en la orgánica de la fuerza política, el exsenador Charles Carrera, comentó a la diaria que se espera que el documento del congreso comprenda el “momento histórico” enmarcado en “un cambio de época muy grande”, que tiene como origen las acciones desarrolladas por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

“El multilateralismo está en jaque, los organismos internacionales están en jaque, y todo eso nos tiene que hacer pensar”, puntualizó Carrera. En esa línea, el dirigente emepepista dijo que espera que en el congreso se pueda discutir eso teniendo en cuenta que “una de las claves de un país soberano son las Fuerzas Armadas”. “No podemos tener un desarrollo nacional sin Fuerzas Armadas, sin que se cuide nuestro espacio aéreo y nuestro mar; tenemos que tener unas Fuerzas Armadas con una dimensión para esa estrategia”, analizó.

En ese sentido, concluyó que “ya ha discutido mucho” sobre el rol de las FFAA en la interna frenteamplista y que “hay definiciones muy claras”. Agregó, asimismo, que no se comparte la idea de retomar el tema en un escenario donde la discusión está en cómo “ser una fuerza izquierda en un continente donde va a haber cada vez más intervencionismo”.