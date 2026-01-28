Hace 10 días en Asunción, el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron el acuerdo comercial que permanecía en negociación hace más de 25 años. Este hecho abre una nueva etapa que implica la ratificación del texto por parte de los parlamentos del bloque sudamericano. El Parlamento Europeo ha paralizado por el momento la posibilidad de ratificar el acuerdo, al decidir que pase al Tribunal de Justicia de la UE para revisar su legalidad.

En el caso de Uruguay y, según supo la diaria, de los demás países del Mercosur, existe la voluntad de avanzar en la ratificación independientemente del proceso que se esté dando al otro lado del Atlántico. En ese sentido, el primer hito en Uruguay tuvo lugar este martes cuando el canciller Mario Lubetkin se hizo presente en el Palacio Legislativo para entregarle a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el borrador del acuerdo (la versión certificada permanece en Asunción).

Durante el encuentro Lubetkin le entregó a Cosse varios pendrives con las más de 4.000 páginas que tiene el acuerdo. La presidenta de la Asamblea General se comprometió a enviar de inmediato la información a las bancadas de los distintos partidos.

En conferencia de prensa, el canciller destacó la importancia de este paso, dado que significa cumplir con la “indicación” del presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre que el material del acuerdo sea facilitado al Parlamento y así “poder concretar al más breve plazo posible la ratificación”.

Lubetkin agregó que, cuando se manden desde Paraguay las páginas “autentificadas” del acuerdo, el Parlamento podrá pasar a la fase de “concreción”. A priori, con el material entregado, Cosse indicó que las bancadas podrán empezar “desde ya a estudiar”. En esa línea, el canciller subrayó que “ojalá se pueda colocar a nuestro país como el primero en la ratificación de este acuerdo”. Detalló, sin embargo, que los demás parlamentos del Mercosur “se están activando gradualmente” en el mismo sentido.

Cosse explicó que una vez que el Parlamento uruguayo tenga la versión del acuerdo “certificada”, el “procedimiento formal” de tratamiento se dará a partir de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores. “No tengo dudas de que el Parlamento va a apoyar de manera unánime a este tratado, y se lo hemos expresado con mucha claridad a todas las delegaciones”, comentó la vicepresidenta, en relación con parlamentarios europeos que han llegado al país en el último año.

De todas formas, la presidenta de la Asamblea General evaluó como “apresurado dar plazos” para la aprobación del acuerdo. “Las cosas hay que hacerlas bien, no a las apuradas, pero creo que el Parlamento ha dado pruebas desde hace muchos años de que los temas importantes los trata a buen ritmo y los trata en profundidad”, concluyó.

La situación europea

“Aún no nos queda claro cómo va a ser el proceso por parte europea”, reconoció el canciller. Dijo que se están “recibiendo señales contradictorias” de las autoridades europeas, en oposición a un Mercosur que muestra señales que son “precisas”. En este escenario, Lubetkin evaluó como “muy importante” que desde el bloque europeo “tengan claro” el “nivel de sinergia” que existe en el Mercosur.

Con relación al viaje del gobierno a China, que encabezará la semana próxima el presidente Yamandú Orsi junto a representantes del Ejecutivo, empresariales, académicos y sindicales, Lubetkin aclaró que “no está planteado” el escenario de alcanzar un tratado de libre comercio con ese país, ni a nivel bilateral ni como Mercosur. De todas formas, indicó que hay “una serie de acuerdos bilaterales a concretar” por parte del Mercosur durante la presidencia pro témpore de Paraguay.

“El primero que queremos concretar es con Emiratos Árabes Unidos, pero también vemos una línea que tiene que ver con Canadá, con Japón, con Vietnam”, enumeró Lubetkin. Se refirió en el mismo sentido a Corea del Sur.