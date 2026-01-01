Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, durante las últimas horas del año se registraron varios siniestros fatales en distintos puntos del país, sobre las rutas 1, 3 y 8. Hubo al menos cuatro personas fallecidas, entre las que se incluye una menor de edad, y también heridos de gravedad.

Uno de ellos ocurrió sobre las 9.00 del último día del año en el departamento de Lavalleja, en el kilómetro 146 de la ruta 8, próximo al acceso a la localidad de Villa Serrana. Un auto, que circulaba de sur a norte conducido por un hombre de 33 años que además transportaba a una mujer mayor de edad y a una niña, se despistó, embistió el alcantarillado de concreto ubicado al margen este de la carretera y provocó la muerte del conductor, mientras que la mujer y la niña sobrevivieron al impacto con politraumatismos y otras lesiones de importancia.

Otro fue en Paysandú, sobre las 18.30 de este miércoles 31. Un automóvil que transitaba en sentido sur-norte despistó sobre el kilómetro 368 de la ruta 3 y, tras caer dado vuelta en el alcantarillado, se incendió. Tanto el hombre de 51 años que iba al volante como su hija, una niña de unos 5 años, murieron en el lugar a causa del incendio, mientras que otra menor y una mujer fueron trasladadas a un centro de salud local en estado grave.

También hubo un siniestro en los accesos a Montevideo sobre las 20.00. Ocurrió en el kilómetro 18 de la ruta 1, cuando un automóvil que se trasladaba desde el oeste hacia el este embistió a una motocicleta que pretendía cruzar una rotonda, provocando el fallecimiento del conductor del birrodado, de 57 años, en el lugar. Un joven de 27 años conducía el auto y sufrió heridas leves.