El directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) adelantó la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), que estaba prevista para el 12 de febrero, para el lunes 26 de enero, como respuesta a “los cambios en el contexto global, caracterizado por dinámicas disruptivas que puedan incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación en la meta de 4,5% anual”.

Las funciones del Copom son asesorar al directorio para determinar los lineamientos y los parámetros de la política monetaria, así como el seguimiento y la evaluación del mercado monetario, la situación macroeconómica de corto plazo y el programa financiero.

Además del cambio en la agenda, el directorio decidió sumar una reunión adicional en marzo. Según indicaron en un comunicado emitido este viernes, estas modificaciones “permitirán una evaluación más frecuente de la coyuntura, dotando a la política monetaria de la flexibilidad necesaria para operar en un escenario particularmente dinámico”.

El anuncio llega en un contexto en que el dólar está en una tendencia a la baja, y el miércoles de esta semana el interbancario promedio cerró en 37.512, y se trata del menor valor que alcanzó la moneda desde marzo de 2024, según consignó El País.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, valoró, en diálogo con el programa Valor Agregado de Radio Carve, que “es un desastre el tema del dólar”. “Es un desastre que no podamos capitalizar los buenos momentos que podemos tener en distintos rubros y se nos vaya todo por el tipo de cambio”.

Luego de señalar que el atraso cambiario se repite en los distintos periodos de gobierno, dijo que el tema está en la agenda del actual equipo económico, y contó que conversó telefónicamente con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien le pidió un tiempo para analizar alternativas.

“Me dijo que se está estudiando la situación, a ver qué medidas se pueden tomar, obviamente dentro de las lógicas; no esperamos nada del otro mundo, pero sí a corto plazo. Me pidió plazo para que haya algún anuncio al respecto”, apuntó.

Por otro lado, Ferber dijo que la política monetaria es un factor que puede estar incidiendo en el valor del dólar. En ese sentido, señaló que la tasa de interés de corto plazo se mantiene en 7%, con una inflación que se ubica en 3,5%, lo cual, a su juicio, mantiene la economía “enfriada” y esto ejerce presión sobre el dólar. “La tasa sigue siendo más lenta de lo que se debería”, consideró.

El comunicado del BCU indica que luego de la reunión del lunes, se publicará un comunicado a las 13.00 con lo que salga de la instancia. Según pudo saber la diaria, se anunciará la decisión del banco con respecto a la tasa de interés.

Anuncio del BCU impactó en el dólar

“La mañana empezó complicada en el sentido de que el dólar empezó con una clara tendencia hacia abajo nuevamente. Eso se mantuvo un buen rato hasta que apareció este anuncio del anticipo de la reunión del Copom”, dijo el presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu, este viernes a Radio Carve. “Dio vuelta el mercado solamente la expectativa de la reunión, la expectativa de alguna medida, de alguna resolución vinculada seguramente con este tema”, sostuvo.

El economista señaló que el dólar “había tocado los 37 pesos redondos en el interbancario” y que ahora, luego del anuncio, “está cotizando entre 37,40 y 37,50”, lo cual “está muy lejos del cierre interbancario de ayer”. “El terreno que perdió ayer a última hora, porque había cerrado más abajo y hoy de mañana, se está recuperando solamente con la expectativa”, resaltó.

“En el mercado hay varias maneras de participar, y una de ellas es indirecta, que esto, a través de la tasa de interés, a través del anticipo de la reunión del Copom, y eso pega directamente en las expectativas, y como siempre decimos, los mercados están formados por expectativas”, sostuvo.

Hay “un amplísimo porcentaje de probabilidad” de que se baje la tasa de interés, según Urraburu

Según comentó, Urraburu había dicho este jueves que, a su juicio, “lo que había que hacer” es anticipar la reunión del Copom -como se hizo- y bajar la tasa de interés. En diálogo con la diaria, el economista dijo que si bien no está en condiciones de asegurar que se va a bajar la tasa de interés, afirmó que “existe un amplísimo porcentaje de probabilidad de que así suceda”.

Para el presidente de la Bolsa de Valores, es necesario ubicar la caída del dólar en contexto, ya que no sucedió únicamente en Uruguay, sino que también pasó en Colombia, México y Brasil. En ese marco, dijo que no es “partidario” de quienes afirman de que “la baja cotización del dólar en el último año” tuvo que ver con el nivel de las tasas de interés.

Si bien cree que incidió, a su vez “hubo otros elementos que incidieron más”, que son “elementos del mundo”, como la política comercial que está llevando adelante Estados Unidos, la incertidumbre que eso genera, y “lo difícil que está el panorama económico mundial cuando Estados Unidos permanentemente está cambiando las reglas de juego, por ejemplo, del comercio exterior”. Por lo tanto, si bien la política monetaria de Uruguay tiene una incidencia, esta no es tan grande. De esa forma, dado el contexto económico mundial, consideró que el BCU “en algún momento tiene que intervenir”.

“Hay varias maneras de intervenir en el mercado de cambios: una es de manera directa, saliendo al mercado y comprando dólares”, explicó, aunque dijo que no es la forma que él comparte, y tampoco es lo que este gobierno y el anterior “están dispuestos a hacer o les es más fáciles hacer”.

“Comprar o vender, para mi no es lo mejor, porque cuando vos comprás dólares, inyectás pesos a la plaza. Y de hecho, los pesos presionan la inflación y tenés que captar los pesos de vuelta con las propias letras de regulación monetaria”, advirtió.

La otra forma tiene que ver con las tasas de interés, lo cual “es una manera indirecta de intervenir”. “Deprimís el rendimiento de las letras de regulación monetaria en moneda nacional, e indirectamente estás desincentivando la venta de dólares para pasarse a colocar en pesos”, detalló.

“Lo que pasó hoy [por el viernes] con el anuncio del lunes, demuestra que la sola expectativa del cambio de fecha de la reunión para el lunes incidió”, reiteró, y destacó que este cambio en el valor del dólar “no se debió a ningún hecho real”, sino que “se debió solamente a un anuncio”.

En ese sentido, afirmó que “está claro” que el anuncio “provocó un cambio de tendencia”, y no se puede “defraudar ese anuncio”. “Es obvio que el lunes tenés que hacer algo y todo el mercado está esperando qué es lo que vas a hacer el lunes”, sostuvo y agregó que “la forma que va a tener el Banco Central de incidir es para que el dólar no baje más, no para que suba”.

Para Urraburu, el objetivo no es subir el dólar, sino que este no siga bajando. De lo contrario, si se buscara aumentar el dólar, “estaríamos en un precio del dólar administrado” y “no podés administrar el precio de la moneda de otro país tanto más grande que el Uruguay”.