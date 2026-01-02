Víctor Fagúndez, el 2 de enero, durante la rueda de prensa en el Cuartel Centenario de Bomberos.

La Dirección Nacional de Bomberos reportó un nuevo foco ígneo este viernes. El evento se sumó a la numerosa lista de incendios registrados en distintos puntos del país entre el 31 de diciembre y el primer día de 2026; al menos cuatro de ellos se desarrollaron durante el 1° de enero.

Durante la madrugada del jueves, personal bomberil tuvo que ingresar a una finca en llamas de Las Piedras para rescatar a un hombre atrapado en su interior. Además, el 31 de diciembre, una fuerte explosión hirió a seis bomberos –entre ellos, dos uruguayos– durante el combate a un incendio en un supermercado de Santana do Livramento.

Esta vez el reporte proviene desde Montevideo, concretamente en la intersección de Camino del Tropero y Rambla Costanera, en la zona de Punta Espinillo ubicada al extremo oeste de la capital. Allí, sobre las 03.58 de la madrugada del viernes, se detectó un incendio de campo con “varios focos ígneos” y un frente que totalizó unos 1.500 metros, además del “riesgo de propagarse a copas”.

Foto: Alessandro Maradei

Según las autoridades, su propagación está favorecida por los fuertes vientos de la franja costera y también por el hecho de que, debido a la topografía, la zona es de difícil acceso para el personal apostado en el sitio. En el evento, que continúa en curso, trabajan dotaciones de los destacamentos de Belvedere, Ciudad del Plata y Las Piedras junto a personal del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) departamental.

“Se trabaja con ataque directo en la cabeza del incendio, utilizando la línea cortafuegos como referencia operativa. Al superar dicha línea, el evento se divide en dos incendios: uno con avance a favor del viento, hacia el sector oeste, y otro a contraviento, hacia el sector este”, consignó el informe sobre el comportamiento de las llamas.

Descartaron riesgo inminente para estructuras e informaron que se realizará una conferencia de prensa a las 15:30 en el Cuartel Centenario para brindar información sobre los incendios de los últimos días y difundir medidas de prevención.