Seis bomberos resultaron heridos tras una explosión en un incendio ocurrido en la frontera entre Rivera y Santana do Livramento. Los bomberos, dos uruguayos y cuatro brasileños, se encontraban en la puerta de un supermercado que se estaba incendiando del lado brasileño, cuando fueron sorprendidos por una fuerte explosión.

Los bomberos uruguayos heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Rivera donde permanecen internados. En el incendio también fue herido un trabajador del supermercado. Todos los afectados por el siniestro se encuentran fuera de peligro.

Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, la explosión ocurrió por “un fenómeno de combustión violenta de gases inflamables acumulados en un espacio confinado, lo que generó una rápida sobrepresión y desplazamiento de aire”.

“Dicho evento no implica el uso de explosivos, sino una reacción térmica acelerada propia de incendios estructurales en ambientes cerrados”, explicaron. Aún se investigan las causas del incendio.