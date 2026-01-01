A lo largo del 31 de diciembre y el primer día de 2026, la Dirección Nacional de Bomberos informó sobre varios incendios que se registraron en distintos puntos del país. Uno de los episodios fue la explosión en el incendio de un supermercado que ocurrió en Santana do Livramento e hirió a seis funcionarios, dos de ellos uruguayos.

A las 14.06 del 31 de diciembre, personal intervino en un incendio en un local comercial de Chuy, en Rocha, en la calle Costa Rica casi avenida Uruguay, en el centro de la ciudad. El fuego, que se constató en un galpón de mampostería destinado a “recambio de aceite vehicular, gomería y lavadero automotor”, presentó una “llama violenta y gran liberación de humo” pero se logró controlarlo.

Finalizada la actuación, la dotación de bomberos fue derivada a la zona de Alvorada, del lado brasileño, para dar apoyo en un incendio en un bosque de pinos. Durante el operativo dos bomberos uruguayos resultaron heridos: uno presentó “síntomas de principio de intoxicación por inhalación de humo” y el otro “resultó lesionado con quemaduras de segundo grado en el miembro inferior derecho tras pisar una fosa con aceite caliente, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde permanece siendo atendido”, informaron.

Casi en simultáneo, a las 14.15, Bomberos intervino en un incendio de campo en la intersección de Toledo Chico y Osvaldo Rodríguez. Los funcionarios del Destacamento de Maroñas se encontraron con tres focos ígneos “con frentes aproximados de 200 metros cada uno” y de “rápida propagación”, no sólo por la velocidad del viento, sino también debido a la topografía de la zona, con presencia ded “monte cerrado con arbustos, chilcas, pastizales, eucaliptos, pie de monte de eucaliptos, espina de la cruz y rastrojos”.

Sobre las 17.00, cuando el incendio estaba próximo a ser controlado, se registraron dos focos adicionales. Uno de ellos afectó un galpón en su totalidad y destruyó un vehículo Chevrolet que estaba estacionado en su interior, pero no se propagó a fincas linderas. Otro sector del incendio afectó parcialmente la planta de Tresor, el vivero municipal y un montículo de aserrín con tierra. A pesar de que a las 18.00 se iniciaron dos focos nuevos, ya a las 20.00 las tareas operativas derivaron en el control de la situación sin heridos ni víctimas fatales.

A las 15.18 hubo un incendio en camino Suárez y camino Bertolotti, en Pando, departamento de Canelones. Por la magnitud del evento y dado que la zona era de difícil acceso, colaboró un helicóptero con helibalde y, si bien fue controlado sobre las últimas horas de la tarde, el foco ígneo alcanzó una finca de construcción liviana que tuvo pérdidas totales junto a una afectación de 15 hectáreas, sin personas fallecidas.

A las 18.30 se registró un “incendio estructural de gran magnitud” en el hotel La Castellana de Paysandú, ubicado sobre los accesos y próximo a la ruta nacional 90. Los huéspedes y trabajadores del establecimiento evacuaron la zona y solamente tuvieron heridas leves, pero la afectación de la estructura fue total, por “una rápida propagación favorecida por las características constructivas y las corrientes de aire existentes en el lugar”, con tareas que se extendieron hasta las 21.30.

Los incendios del 1º de enero

Durante la madrugada del jueves, los bomberos acudieron a un incendio en una vivienda de la ciudad de Las Piedras, Canelones, ubicada en la calle Treinta y Tres. “Al arribo se constató fuego generalizado en una vivienda de material tradicional, de unos 25 m², registrándose una persona atrapada en su interior”, informaron.

El personal ingresó a la finca y sacó a la víctima, que se encontraba imposibilitada de salir por sus propios medios y fue trasladada por un móvil policial hacia un centro de salud debido a la gravedad de su estado y la ausencia de una ambulancia. Tras controlar el foco ígneo, el reporte informó que se verificó “afectación total en un dormitorio y afectación parcial en el resto de la vivienda”.

Durante la mañana también hubo varios focos ígneos. Puntualmente a las 8.58 se localizó uno en la zona de Cavas de la Tahona, calle Los Horneros, en la jurisdicción de Solymar del departamento de Canelones. Allí comenzó un incendio sobre “pastos y chircas” con dos “frentes activos en puntos distantes” y de rápida propagación. Los destacamentos de Solymar, Pando y Parque del Plata trabajan en colaboración y con apoyo aéreo.

A las 9.50 hubo una actuación en un incendio de campo en camino Coronel Raíz y camino General Osvaldo Rodríguez, en Las Piedras. “Se constató un incendio en propagación, con riesgo de afectación a fincas linderas”, informó el comunicado. El evento finalizó sobre las 16.00 de hoy sin personas lesionadas ni afectaciones a viviendas, pero hay personal en la zona para realizar “tareas de enfriamiento”, lo que lo coloca en “etapa de liquidación”.

Pocas horas más tarde, a las 11.09, se realizó otra intervención, también en un incendio de campo, en el cruce de las calles Tomás Aldabalde y Tiscornia de Ciudad del Plata, en el departamento de San José. En la zona había un incendio sobre vegetación seca con riesgo de propagación a viviendas, por lo que se solicitó apoyo a otras brigadas y se empleó maquinaria pesada para realizar caminos cortafuegos. “Las tareas se extendieron durante la tarde, logrando proceder a la liquidación del incendio próximo a la hora 15.40, sin registrarse personas lesionadas ni afectaciones a viviendas”, finaliza el informe.