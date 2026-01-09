Este jueves, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, entre otras autoridades nacionales y departamentales, se realizó el acto oficial de recibimiento de la donación de tres islas – llamadas Chala, Ingá y Pingüino – a Uruguay en Nuevo Berlín, Río Negro.

Las islas constituyen 514 hectáreas, están ubicadas en el tramo inferior del río Uruguay y se incorporarán al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) como parte del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.

La donación fue de la organización ambientalista sin fines de lucro AMBÁ y la fundación Butler Conservation Inc., propiedad del filántropo y multimillonario estadounidense Gilbert Butler. Esta acción se desarrolla en el marco del proyecto Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, con los propósitos de protección ambiental y oportunidades económicas locales basadas en la conservación, acordando con los gobiernos de Uruguay y Argentina.

El proyecto también busca asegurar un corredor biológico binacional para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Orsi dijo en una rueda de prensa que “hace varias décadas no se ve algo parecido”; “primera vez con estas características donde te vincula con un proyecto argentino también”.

A su vez, puntualizó en que el lugar “tiene que ser un parque binacional, porque del otro lado está pasando algo parecido, falta cerrar las piezas para que sea un solo parque; sería inédito y una señal para el mundo y nosotros mismos”. “Pensar un río Uruguay que nos une y no que nos separa”, sostuvo el presidente.

El jefe de Estado reconoció que la iniciativa de donación se originó de conversaciones con el gobierno anterior, cuando el exmandatario Luis Lacalle Pou junto con otras autoridades recorrieron las islas recientemente compradas en enero de 2022: “Sé que lo trabajó el gobierno anterior, pero como casi todas las cosas de esta magnitud abarcan más de un período de gobierno, lo bueno es que se concrete”. Y se refirió a que tiene “gratitud” por el empresario Butler y agregó que el filántropo es de “la gente que no se encuentra todos los días”.

Por su parte, el ministro Ortuño expresó en su oratoria que la obtención de las islas “contribuye al desarrollo de las políticas que lleva adelante el Ministerio de Ambiente, de conservación, de valorización, de cuidado, de nuestros ecosistemas, de nuestra enorme riqueza en biodiversidad”.

“Este proyecto es una experiencia de apuesta al turismo, asociado a la valoración y protección de la naturaleza, al desarrollo local, al desarrollo comunitario, a la mejora de la calidad de vida de nuestra población”, afirmó el titular de la cartera.

Por último, también mencionó la relación con el país vecino: Ortuño aseguró que “es un parque binacional que nos permite seguir tendiendo puentes y, demostrando lo que se ha dicho tantas veces, que el río no nos separa, sino que nos une y nos permite desarrollar en conjunto”.

Entre tanto, el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, dijo en su exposición que a partir de esta nueva adquisición debería “hablar de microrregión binacional, un enorme desafío que hoy asumimos”, para “mirar desde esa lógica de desarrollo regional binacional; seduce ver al litoral uruguayo puesto en la agenda nacional e internacional”, añadió.

Asimismo, el jefe comunal indicó que la naturaleza deberá tratarse como un gran factor de desarrollo, con el ambiente y su cuidado; así como valoró el componente turístico que traerá. También subrayó que tendrá que hacerse un estímulo al turismo náutico fluvial para presentar a las islas.

El filántropo Butler tomó también la palabra en la ceremonia y dijo que el parque binacional compuesto por las islas será “un parque de paz”. Y contó su experiencia de conocer el territorio de las islas sobrevolándolas; conectó con la ONG AMBÁ para transmitir la idea de un parque y poder concretar las conexiones necesarias para hacer realidad su propuesta.

Esteros de Farrapos será ampliada luego de la donación de las tres islas

En la ceremonia, Ortuño anunció que se buscará “fortalecer y ampliar el SNAP”. Es por eso que comunicó que se resolvió ampliar el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, en el que se sumarán nuevas áreas e islas.

Las acciones se basarán en la extensión de 16 nuevas islas y aguas continentales por un total de 5.141 hectáreas. Lo que hará que las áreas protegidas pasen de 16.424 a 21.565 hectáreas, y se incrementará el número de islas de 19 a 35.