La encuestadora Factum publicó una encuesta que midió la actuación del gobierno y de la oposición. De acuerdo con el sondeo, realizado entre noviembre y diciembre de 2025, el 26% de los consultados considera que el gobierno está actuando mejor que su contraparte política, frente a un 13% que se inclina por la oposición y un 59% que considera que ninguno de los dos tuvo un mejor desempeño que el otro.

Al desagregar por las preferencias partidarias, el informe reveló que 54% de los votantes del Frente Amplio considera que el gobierno está actuando mejor que la oposición y solamente el 1% opina lo contrario, mientras que el 43% sostiene que ninguno de los dos actúa de mejor manera. Por otro lado, entre adherentes de la Coalición Republicana, solamente el 2% identificó una mejor actuación por parte del oficialismo y el 27% señaló favorablemente a la oposición, mientras que el 70% considera que ninguno de los dos está actuando mejor.

De acuerdo con la encuestadora, lo anterior se traduce en que “más de cuatro de cada diez votantes del FA no ven al gobierno mejor que la oposición” y representa “cierta disconformidad”. Por otro lado, esa disconformidad toma fuerza en las filas opuestas, ya que “los votantes de la oposición no ven que esté actuando mejor que el gobierno, lo que de alguna forma expresa una fuerte disconformidad con la actuación hasta el momento”.

A su vez, el informe planteó que existen diferencias entre las cifras que arrojan la capital y los departamentos del interior del país. En Montevideo, el total de personas que considera que el gobierno está actuando mejor que la oposición asciende hasta el 28%, en sentido inverso se posicionó al 14% y las respuestas que no se decantaron por ninguno consolidaron el 56%. En el interior, los porcentajes arrojaron 24%, 12% y 63%, respectivamente.

Según las edades de los encuestados, es posible apreciar que, “a medida que aumenta la edad, aumenta la percepción de una mejor actuación del gobierno, y también –aunque en una proporción menor– una mayor percepción que la oposición está actuando mejor”. Al mismo tiempo, cuando la edad aumenta, disminuye la visión de que ninguno de los dos está actuando mejor. Así, en la franja de 18 a 33 años hubo un 17% que se decantó por señalar un mejor desempeño del gobierno y un 12% de la oposición; en la de 34 a 48 un 27% y 11%; en la de 49 a 61 un 25% y 11%; y en la de 62 o más un 29% y un 17%. Finalmente, el porcentaje que no se decantó por oficialismo ni por oposición comenzó representando el 70% en el primero de los grupos de edad, osciló en el 60% entre los dos grupos intermedios y descendió hasta el 53% en la franja etaria mayor. En comparación con los resultados de agosto, las personas que piensan que el gobierno está actuando mejor descendieron del 31% al 26%, mientras que los que se inclinaron por la oposición pasaron del 10% al 13% y, finalmente, los que consideraron que ninguno es mejor que la otra parte pasaron del 54% al 59%. “Hay una caída de quienes señalan que el gobierno está actuando mejor que la oposición, un leve aumento de quienes consideran que la oposición está actuando mejor que el gobierno, y un aumento de quienes consideran que ninguno de los dos está actuando mejor que la otra parte”, resumió el informe.

“Finalmente, surge un alto nivel de personas que no ven actuando mejor a ninguna de las partes (gobierno y oposición) –el 59% del total del electorado–, que se divide en 43% de votantes del FA y 70% de votantes de la oposición. Esto no significa que se pueda interpretar que las dos partes están actuando mal, pero sí que no se aprecia por parte de los propios votantes una conformidad clara con la actuación de lo votado, especialmente para el caso de la oposición”, cerró.