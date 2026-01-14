Frente a “la grave situación que atraviesa la República Islámica de Irán”, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC) manifestó este miércoles en un comunicado “su más firme condena a la violencia ejercida por el régimen teocrático contra su propio pueblo”, en el marco de “la represión brutal de las legítimas protestas que se vienen desarrollando desde fines de 2025”.

De acuerdo con la organización civil Human Rights Activists News Agency, ya han muerto alrededor 2.400 personas en las movilizaciones que desde hace un par de semanas se llevan a cabo en territorio iraní. La situación ha provocado reacciones tanto del gobierno estadounidense como del israelí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que “Irán busca la libertad, quizás como nunca antes”, y afirmó que “Estados Unidos está listo para ayudar”. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abogó por que “la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía”.

En este escenario, el PC manifestó que, ante una “crisis económica y social [que] ha derivado en un reclamo político por libertades fundamentales”, el gobierno de Irán “ha respondido con una represión sistemática que ha provocado miles de muertos, detenidos y heridos, además de censura, persecución y graves violaciones a los derechos humanos”.

Asimismo, el PC señaló en el comunicado que actualmente “las mujeres iraníes ocupan un lugar central y valiente” en las protestas, “enfrentando un sistema que las discrimina, las somete y las reprime de manera estructural”. “Su lucha representa una de las expresiones más claras y dolorosas de la negación de derechos humanos en el mundo actual. Ningún relativisimo cultural, religioso o político puede justificar el asesinato, la tortura, la censura ni la criminalización de la protesta pacífica”, expresó el partido.

Por último, el PC exhortó al gobierno uruguayo –que hasta ahora no ha emitido ningún comunicado al respecto– a “pronunciarse de manera clara, firme y categórica” sobre el tema, “promoviendo una política exterior coherente con los valores históricos del país y reclamando a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales competentes una respuesta decidida frente a estos crímenes”. “El silencio o la ambigüedad frente a estas violaciones resulta inaceptable”, se señala en el comunicado.