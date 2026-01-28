Patricio Cortabarría y Rafael Ferber, el 7 de abril de 2025, durante la asunción de Ferber como presidente de la ARU.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, vio con buenos ojos las medidas anunciadas el martes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mitigar el impacto de la baja del dólar.

Ferber se reunió este miércoles con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para hablar sobre las “inquietudes” y la situación del sector agropecuario. Uno de los temas que estuvieron sobre la mesa fue la serie de acciones tomadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) y el MEF ante la baja del dólar.

“Estamos en una situación límite, miremos el vaso medio lleno. El ministro de Economía lo entiende y está trabajando y no subestima el problema. Eso para nosotros es realmente importante y sobre esa base trabajamos”, expresó Ferber en una rueda de prensa. Asimismo, celebró la intención, tanto del MEF como del BCU, de que la inflación “converja al 4,5%”.

En cuanto al panorama actual para el agro, dijo que el rubro cárnico tiene “muy buenos precios”, pero que en los demás rubros hay “precios deprimidos”. “En la leche hay un 20% en la baja del precio al productor, el arroz está en el 40%, 45% de baja con respecto al año pasado, y la celulosa bajó enormemente”, manifestó.

“Estamos hace 25 años con presupuestos que gastan más de lo que les entra, que fijan crecimiento para gastar determinados montos en los presupuestos que después no se dan, entonces es doble el problema, gastamos a cuenta y ni siquiera se hace crecimiento”, dijo, y agregó que esta situación “arrastrada es acumulativa”.

“Todos sabemos que hay montones de gente que cobra en pesos y ve un dólar que le favorece, pero lo que pasa de fondo y al final del día es que hay destrucción de empleo”, concluyó.