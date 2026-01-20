UTE prevé incorporar una unidad de género para sus funcionarios este año, según informó Presidencia. La presidenta de la empresa pública, Andrea Cabrera, afirmó que se creará la Unidad de Género, Equidad, Prevención y Atención a la Violencia y Acoso Laboral, con el objetivo de “cumplir” con lo que mandata la Ley 19.846, de 2019, y que dependerá directamente del directorio, integrado por cinco miembros.

El objetivo de la unidad será “brindar todas las garantías que requieran los trabajadores”. Cabrera valoró que es preciso “hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa, debatirlos y actuar en consecuencia”. Detalló a Presidencia que si bien en UTE funciona una “malla de género”, la meta para la nueva unidad es “incorporar a otras personas especializadas en la temática” y con “capacitación especial”, así como “delimitar perfiles y tareas”, por lo que se están trabajando junto con el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.

Por otro lado, Cabrera destacó que este año se priorizará también la atención en salud mental, por medio del trabajo con el Ministerio de Salud Pública, y lamentó que existan “muchas licencias médicas por esa causa”, lo que configura un tema que “también preocupa”. Explicó que, en la actualidad, la problemática está a cargo de Gestión Humana, pero buscarán “potenciarla”, “dotarla de otros elementos” y brindarle “un espacio privado que ofrezca, de forma focalizada y discreta, atención especial a las personas que lo requieran”.

“La temática sin duda repercute a la persona, a su núcleo familiar y al trabajo”, dijo, y adelantó que tienen a estudio ejemplos de otras empresas y países.

Los planes para un tercer corredor de 500 kilovoltios y para integrar transmisión con generación

En un comunicado público que trascendió el fin de semana, la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) vinculó una serie de hechos de “enorme impacto público” –como el incendio en una subestación de Barrio Sur en diciembre, el “aumento exponencial” de las fallas en la red eléctrica por alta demanda estival y los “severos daños” que dejó el ciclón extratropical del 10 de enero– a “una política sostenida de recortes, desinversión y vaciamiento de áreas clave de la empresa”. Su titular, Jhony Saldivia, dijo este lunes a la diaria que funcionó como “una caja de donde nada más se sacó ganancia y se invirtió poco”.

En ese sentido, Cabrera dijo que el primer año de gestión implicó “aterrizar en el lugar, interiorizarse en los distintos temas de la empresa y ver hacia dónde focalizar”. En lo que respecta a los cuatro años que tienen por delante, detalló que cuentan con un “plan de incorporación de generación y transmisión al sistema eléctrico”, lo que catalogó como un “debe”, ya que estaban “un poco atrasados con las inversiones en esa materia”.

“Lo que logramos fue, en estos meses de gestión, armar equipos con las distintas divisiones que intervienen y planificar la generación junto con la transmisión”, acotó. Dijo que, al cambiar la matriz energética, los troncales de transmisión “habían llegado a su límite”, y se vio la potencialidad de incorporar nueva generación “en aquellos lugares donde, a su vez, las redes de transmisión estaban disponibles”, por lo que se elaboró “un programa en el que se van a complementar tanto la transmisión como la generación”.

En el mismo sentido, el comunicado del gobierno repasó los planes de inversión en la empresa pública y recordó que ya definió “la implementación del tercer corredor de 500 kilovoltios que unirá la generación energética que se concentra en el centro y el norte del país, con la zona sur y la costera”, tanto hacia Colonia como hacia el este. Según Cabrera, la ejecución del proyecto superará los ocho años y, por lo tanto, también trascenderá administraciones: “Entendemos que es el camino que tenemos que tomar y las inversiones son importantes, son de muchos millones de dólares, entonces hay que tomar las decisiones a tiempo para irlas ejecutando a medida que pasa el tiempo”, aseveró.

Finalmente, detalló que van a “acompañar” la generación de energía solar, ya que “se ve como la próxima a incorporar”, pero “sin desconocer que sobre el final del quinquenio empieza a verse algo de eólica”. A su vez, dijo que hay que decidir “qué va a suceder” con los parques que “ya están en funcionamiento y que después de 2030 van a culminar con su vida útil”.